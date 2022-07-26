النصر السعودي يوجه صدمة جديدة لمحمد أبو جبل

محمد ابو جبل

أرسل نادي النصر السعودي حالة من الذعر الشديد لحارس الزمالك محمد أبو جبل بشأن تفعيل عقده مع النادي السعودي وانضمامه للفريق خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

رفض نادي النصر تفعيل العقد مع محمد أبو جبل حتى الآن، حيث أكد النادي السعودي بطلان العقد معه للاعب لتقديم معلومات كاذبة عن تعاقده مع الزمالك.

وأطلق الإعلامي عمر ربيع ياسين مفاجأة بشأن الوجهة المقبلة لمحمد أبو جبل حارس الزمالك، بعدما رفض النصر مرافقته.

أنهى محمد أبو جبل علاقته بالزمالك، مقابل التنازل عن جزء من مستحقاته الاقتصادية، لينضم إلى صفوف النصر السعودي.

وقال عمر ياسين في تصريحات إذاعية “محمد أبو جبل حارس مرمى فريق الزمالك الأول لكرة القدم، والذي انتهى عقده، يقترب من الانضمام لأحد نوادي الدوري المصري.

وتابع “محمد أبو جبل أجرى اتصالا مع مصالي المعمر رئيس نادي النصر السعودي، خلال الساعات الماضية، للوقوف على منصبه”.

وتابع “أبو جبل طلب من رئيس النصر الالتحاق بالمعسكر التحضيري للفريق في إسبانيا، استعدادًا للموسم الجديد، بعد أن أصبح لاعباً حراً”.

وأضاف “رفض رئيس نادي النصر الأمر وطلب منه الانتظار، خاصة بعد التعاقد مع الكولومبي أوسبينا بناءً على طلب المدرب رودي جارسيا”.

وتابع “أبو جبل طلب من رئيس النصر إعلان انتقاله إلى العالم، لكن رئيس النادي طلب منه انتظار التنسيق في موعد إعلان الانتقال”.

وختم “محمد أبو جبل اتفق مع إدارة النادي المصري البورسعيدي على توقيع اتفاق انتقال حر، بعد مغادرته الزمالك رسميًا”.