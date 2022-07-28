النصر خائف.. تصرف مثير من الاحتراف فِيْ قضية حمد الله يسعد الاتحاد

لا يوجد صوت يعلو فِيْ مجتمع الرياضة السعودي فِيْ الوقت الحالي سوى قضية النصر ضد نادي الاتحاد والنجم المغربي عبد الرزاق حمدالله.

ولعب حمدالله (31 عاما) فِيْ الفريق الأول لنادي النصر لكرة القدم، من أغسطس 2022 إلَّى نوفمبر 2022، حيث سجل 115 هدفا فِيْ 110 مباراة رسمية، قبل أن تنهِيْ إدارة عائلة معمر عقده. بحجة سلوكه المخل بالآداب.

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وعقب انتهاء عقده، انضم عبد الرزاق حمدالله إلَّى فريق الاتحاد لكرة القدم الأول لنادي الاتحاد فِيْ يناير 2022، حيث سجل 13 هدفاً وحول آخر، خلال 15 مباراة رسمية حتى الآن.

من جهته، أثار مجلس إدارة النصر القضية مع الفِيْفا، بإرسال تسجيلات صوتية إلَّى لجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم، تتضمن مفاوضات بين النجم المغربي ومسؤولي العميد، خلال فترة حماية اللاعب. عقد مع قلعة العالم.

* مفاجأة سارة من “الاحتراف” إلَّى الاتحاد

وفِيْ هذا السياق، أعطى الصحفِيْ عدنان جستينية لنادي الاتحاد مفاجأة سارة، فِيْ قضية حمدالله التي هزت المجتمع الرياضي السعودي فِيْ الأشهر الأخيرة.

وكشفت جستينيا فِيْ تغريدة عبر حسابها على موقع التدوين المصغر “تويتر”، أن عدم وجود أي قرار “احترافِيْ” فِيْ القضية حتى الآن ضد نادي الاتحاد ؛ ومع ذلك، فإنه يعطي انطباعًا جيدًا أن اللجنة قد أخذت فِيْ الاعتبار الرد المرسل من Dean’s Castle وشهادة العضو الفخري للنادي.

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وكان الصرامي قد أعلن فِيْ وقت سابق أن اللجنة المهنية استمعت إلَّى شهادة “شخص اعتباري” مغرم بنادي الاتحاد. سيغير مصيرهم سبب الانتصار بحمد الله.

وأضاف الصحفِيْ الرياضي “أي أن لجنة الاحتراف ستأخذ وقتها لدراسة شكوى الفوز وردود الاتحاد والشهادة المرفقة قبل إعلان القرار”.

جدير بالذكر أن الصحفِيْ عدنان جوستينه نفسه أكد سابقًا أن “الاحتراف” قرر حرمان الاتحاد من العقود لـ “فترة قياسية”، مع إيقاف حمدالله لمدة 4 أشهر، وحامد البلوي المدير التنفِيْذي للنادي.، لمدة 6 اشهر.