“النصر سيخسر قضية أبو جبل”.. كواليس نارية

أكد الناقد الرياضي أحمد النباط أن نادي النصر سيفقد قضيته مع الحارس المصري محمد أبو جبل، بحسب مصادره الخاصة.

وأعلن حارس مرمى الزمالك السابق، محمد أبو جبل، أنه تقدم بشكوى رسمية ضد نادي النصر أمام المحكَمْة المختصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فِيْفا”، بسبب تراجع النادي عَنّْ ضم اللاعب. وقع عقدا معه. له، للمطالبة بكامل مدة العقد المالي مع النصر، مع ما يثبت حدوث ضرر للاعب (انظر البيان كاملاً).

من جهة أخرى أصدر نادي النصر بيانا رسميا أكد فِيْه أن حارس المرمى محمد أبو جبل قدم معلومات كاذبة عَنّْ تعاقده مع الزمالك أثناء التوقيع مع النصر، موضحا أن العقد باطل مع النادي. . نية تقديم شكوى رسمية إلَّى الاتحاد الدولي “فِيْفا” للمطالبة باسترداد قيمة العقد الذي يمتد حتى صيف 2025، 450 ألف دولار (انظر البيان كاملاً).

اقرأ أيضاً “إقفال حبل” .. أبو جبل ينتصر على “الفِيْفا” فِيْ هذه الحالة

وقع النصر مع الحارس محمد أبو جبل فِيْ فبراير الماضي، بعد تألقه اللافت مع المنتخب المصري، حيث قاد الفراعَنّْة إلَّى نهائي كأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون، وحصل على جائزة أفضل لاعب فِيْ النهائي. لعب.

النبط النصر يخسر قضية ابو جبل

وقال النبط فِيْ تصريحات لقناة 24 الرياضية “النصر وقع عقدا مع اللاعب وأصبح اتفاقا بين الطرفِيْن وحدثت مشكلة نتيجة تعاقد النصر مع الحارس الكولومبي. (أي ديفِيْد أوسبينا)، الأمر الذي تسبب فِيْ استياء شديد لدى الحارس أبو جبل الذي تساءل كَيْفَ حدث ذلك “. انتصار مع حارس المرمى الكولومبي.

وأضاف “الزمالك خرج من دائرة الأزمة بين النصر وأبو جبل، وأجريت اتصالات مع بعض الأشخاص فِيْ الاتحاد الدولي (فِيْفا) بهذا الشأن، وقيل إن النصر” كانت له مشاكل سابقة قد تهم الحارس المصري “.

وتابع النبط “أبو جبل يريد الحصول على قيمة عقده بالكامل، وكان على إدارة النصر عقد جلسة مع أبو جبل، وحسم الأمر بالاتفاق أو ضم اللاعب وإعارته لنادي آخر. خلال الموسم المقبل لكن بحسب مصادري فإن الإدارة أهملت اللاعب ولم تتواصل معه.

أنظر أيضا..

كارثة تنتظر النصر .. الرياضة السعودية تكشف 4 أسرار ملتهبة فِيْ أزمة أبو جبل

“الموسلي يعلمهم” .. المريسل يشيد بإعلان النصر على أبو جبل

“تم التوقيع فِيْ فبراير.” الدويش يدافع عَنّْ أبو جبل ويهاجم إدارة النصر