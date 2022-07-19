“النصر فِيْ خطر”.. حَقيْقَة وصول أبو جبل إلَّى السعودية

كشف نواف المهدي، وكيل الحارس المصري محمد أبو جبل، حَقيْقَة وصول اللاعب إلَّى السعودية فِيْ الساعات القليلة الماضية.

وأعلنت تقارير صحفِيْة عَنّْ وصول أبو جبل إلَّى المملكة العربية السعودية ؛ لانهاء ازمته مع مجلس ادارة نادي النصر برئاسة مصالي المعمر.

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سحب مجلس إدارة نادي النصر العقد مع حارس المرمى المصري الذي وقع عقوداً تربطه بفريق كرة القدم الأول. لثلاث سنوات قادمة حتى 30 يونيو 2025.

وأصر محمد أبو جبل على “الحصول” على كامل قيمة عقده من النصر، للموافقة على المغادرة، وإلا فإنه سيرفع القضية إلَّى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فِيْفا”. حسب آخر الأخبار.

* الرد على الوكيل التجاري لمحمد أبو جبل

فِيْ هذا السياق، نفى المهدي، فِيْ تغريدة على حسابه على تويتر، وصول أبو جبل إلَّى المملكة كَمْا يقول البعض.

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وأكد وكيل الحرس المصري أن أبو جبل لم يحصل على تأشيرة دخول للسعودية، وكل الإشاعات حول هذا الأمر كاذبة تمامًا.

يشار إلَّى أن أبو جبل وقع عقود إعارته للنصر فِيْ فبراير الماضي، بعد دخوله الفترة المجانية من عقده مع الفريق الأول لنادي الزمالك المصري.