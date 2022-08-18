النصر فِيْ رسالة إلَّى أمرَابِطْ “ننتظر عودتك يا أسطورة”

ورد نادي النصر على “رسالة” النجم المغربي الكبير نور الدين أمرَابِطْ، الجناح السابق لفريق كرة القدم الأول، والذي يلعب حاليًا لفريق أيك أثينا فِيْ اليونان.

أعلن أمرَابِطْ، اليوم الخميس، أنه سيحضر مباريات نادي النصر بملعب “مرسول بارك” فور وصوله العاصمة الرياض، داعيا الجماهِيْر إلَّى “دعم” الفريق “بحزم”.

اقرأ أيضا

بعد موافقة الهلال على رحيله … 6 أندية أوروبية تنتظر سالم الدوسري

غريب “يخدع” الأهلي .. سيناريو الهروب من الانتصار والانتقال إلَّى الهلال ..

“رحيل الحمد الله عَنّْ الاتحاد” .. قرار الهِيْلي عاجل بسبب الانتصار

قاتل النجم المغربي الكبير فِيْ صفوف القلعة العالمية، من 2022 إلَّى 2022 ؛ وسجل 17 هدفا وصنع 25 آخرين فِيْ 100 مباراة رسمية فِيْ مختلف المسابقات المحلية والقارية.

* نادي النصر رد على امرَابِطْ

وقال النصر فِيْ رده على نور الدين عمرَابِطْ يوم الخميس “أنت أسطورة حقيقية”.

أنظر أيضا

“الاتحاد يسرد نجم الأهلي مقابل إقالة مسؤول كبير”. عرض رسمي خطير

مفاجأة كبيرة. امرَابِطْ يعلن عودته للنصر!

نجم النصر فِيْ طريقه للأهلي المصري … مفاجأة 2022

وأضاف “لا يمكننا الانتظار لرؤيتك مرة أخرى، فِيْ حديقتك المفضلة” ؛ فِيْ إشارة إلَّى الاستاد “حديقة المسول” أو “محيط الرعب” أعلاه.

عَنّْدما كان مملوكاً لفريق نادي الهلال لكرة القدم، كان ملعب “مرسول بارك” يسمى “حديقة أمرَابِطْ” ؛ من أجل تألق اللاعب المغربي فِيْ كل الديربي الذي أقيم عليه.