النصر قبل كلاسيكو الاتحاد.. فترة راحة بيتي وماشاريبوف يتدرب بقوة

يستعد الفريق الكروي الأول لنادي النصر لمواجهة الاتحاد، فِيْ الكلاسيك بين الفريقين على ملعب مرسول بارك بالرياض، فِيْ 2 أكتوبر، فِيْ إطار اليوم الخامس من مسابقة دوري روشان السعودية.

وذكرت “دنيا الريادة” أن الأرجنتينية بيتي مارتينيز، صانعة ألعاب الفوز، خرجت من حسابات الجهاز الفني، برئاسة رودي جارسيا، فِيْ مباراة الكلاسيكو. يحتاج إلَّى مزيد من الراحة وإعادة التأهِيْل.

كشفت بيتي مارتينيز عَنّْ إصابتها بالتهاب التامور فِيْ قلبها، وعزمها على العودة إلَّى الملاعب قريبًا، الأمر الذي أثار جدلاً بين جماهِيْر النصر حول مستقبل اللاعب وإمكانية إنهاء عقده مع الدولي.

اقرأ أيضا إصابة “قلب” نجم النصر .. التهاب التامور وعَنّْدما يحتاج إلَّى تدخل جراحي

وكشفت مصادر أن بيتي مارتينيز احتاجت لراحة كافِيْة لمدة 4 أسابيع قبل العودة لتدريب النصر، مؤكدة أن اللاعب لن يتمكن من المشاركة فِيْ مباراة الكلاسيكو ضد الاتحاد.

من ناحية أخرى، أظهر الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف، الجناح الفائز، تقدمًا ملحوظًا فِيْ التأهِيْل والعلاج الطبيعي، ومن المتوقع أن يعود إلَّى التدريبات الجماعية فِيْ الأيام المقبلة التي تسبق بطولة الاتحاد كلاسيك.

وفِيْ سياق متصل، قررت إدارة نادي النصر، منح المكافآت الفائزة للاعبين فِيْ مباريات الوحدة والدماك والبطين، وذلك لتحفِيْز الفريق على تحقيق النصر فِيْ قمة الاتحاد فِيْ الثانية. أكتوبر المقبل.

يحتل النصر المركز الرابع فِيْ ترتيب دوري روشان السعودي برصيد 9 نقاط من 4 مباريات، بعد فوزه على الوحدة (1-0)، وضمك (2-1) والبطين (4-0)، وخسر أمام آل. – التعاون (0-1).

أنظر أيضا..

“إلغاء عقد نجم النصر بسبب إصابة فِيْ القلب” قانوني يحسم الجدل

النصر يكشف … “سنقرر مصير مشاريبوف خلال فترة الاستراحة.”

تابعوا نتائج المباراة دقيقة بدقيقة مع سعودي سبورت