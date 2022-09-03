النصر قبل مباراة التعاون.. تغيير مركز غريب وعسيري يغيب للإصابة

يستعد الفريق الأول لنادي النصر لكرة القدم لمواجهة التعاون على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

وتقام مباراة التعاون والنصر مساء اليوم “السبت” ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري روشان السعودي “موسم 2022-2023”.

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وذكرت صحيفة الرياضية، أن مدرب النصر رودي جارسيا التقى مع عبد الرحمن غريب لاعب وسط الفريق الذي أكد قدرته على اللعب فِيْ مركز الجناح الأيمن أمام التعاون.

اعتاد عبد الرحمن غريب اللعب فِيْ وسط الجناح الأيسر، وهُو ما يدل عليه وجود خالد الغنام، الأمر الذي دفع غريب إلَّى إقناع المدير بقدرته على اللعب فِيْ وسط الجناح الأيمن.

عسيري يضيف لغياب الانتصار

وفِيْ سياق آخر كشفت صحيفة “الرياض” عَنّْ انضمام عبد الفتاح عسيري لقائمة غيابات النصر عَنّْ حزب التعاون. بعد تعرضه لإصابة فِيْ عضلات البطن.

ووسعت قائمة غيابات النصر عَنّْ حزب التعاون لتشمل “أندرسون تاليسكا، بيتي مارتينيز، جلال الدين مشاريبوف، سلطان الغنام، عبد الفتاح عسيري”.

من جهته، قرر المدرب رودي جارسيا إحضار الثنائي أيمن يحيى والإسباني ألفارو غونزاليس إلَّى قائمة الفريق الذي وصل إلَّى القصيم، رغم غموض موقف الثنائي بشأن مشاركتهما فِيْ المباراة ؛ يذكر أن أيمن يحيى عانى من آلام عضلية فِيْ ظهره خلال الأسبوع الماضي.

وكان النصر قد بدأ مسيرته فِيْ مسابقة دوري روشان السعودي “موسم 2022-2023″، بفوزه على الوحدة الصاعد حديثاً بهدف واحد دون ركلة جزاء، فِيْما انتصر التعاون على الفاتح بهدفِيْن نظيفِيْن. مباراة الدور الأول من المسابقة.

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