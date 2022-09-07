“النصر لن يصمت”.. رد فعل آل معمر على تعليق عقوبة حمد الله

كشف الإعلامي الرياضي مبارك الشهري، المقرب من إدارة نادي النصر، عَنّْ رد الفعل الأول لإدارة مصالي المعمر، على قرار مركز التحكيم بوقف عقوبة المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله المحترف فِيْ صفوف نادي النصر. اتحاد.

وكانت لجنة المحترفِيْن السعودية قد أصدرت عقوبة بحق حمدالله، بتوقيف المهاجم المغربي لمدة “4 أشهر”، فِيْ إطار مفاوضات مع الاتحاد، خلال الفترة المحمية لعقده، مع الفريق الأول للنادي. نصر.

تلقى نادي الاتحاد برئاسة أنمار الهِيْلي، اليوم الأربعاء، رسالة رسمية من المركز السعودي للتحكيم الرياضي، تفِيْد بأن العقوبة التي أصدرتها لجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بحق اللاعب عبد الرزاق حمدالله. تم إيقافه، لذلك يحق للاعب المشاركة مع الفريق من المباراة القادمة.

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وكتب مبارك الشهري، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين “تويتر”، يوم الأربعاء “النصر لن يصمت إعلاميًا ولا قراء”.

وأطلق منفذ النصراوي الهاشتاغ “مركز التحكيم الرياضي”، فِيْ إشارة إلَّى أن تحرك إدارة الترفِيْه لعائلة معمر سيكون ضد الحكام فِيْ مركز التحكيم إما بتسليمهم بملفات النادي أو التسلق. القضية.

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