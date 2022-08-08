النصر ممنوع من تسجيل اللاعبين فِيْ 2023.. والمطلوب 22 مليون ريال!

يبدو أن نادي النصر على وشك أن يمر بوقت عصيب فِيْ يناير 2023، بحسب آخر البيانات الصحفِيْة الصادرة صباح الأحد.

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حتى الآن، فِيْ صيف عام 2022، تمكن فريق النصر الأول لكرة القدم من توظيف 3 لاعبين، وهم البرازيلي لويس جوستافو والكولومبي ديفِيْد أوسبينا والإيفواري جيسلان كونان، بالإضافة إلَّى الاستعانة بالفني الفرنسي. رودي جارسيا.

النصر يمنع من تسجيل اللاعبين عام 2023. المطلوب 22 مليون ريال!

وأشار القانوني أحمد الجادي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلَّى أن محكَمْة كاس الرياضية على وشك إصدار قراراتها النهائية فِيْ قضية النجم البرازيلي جوليانو دي باولا، قريبًا.

وأكد أن النصر لن يتمكن من تسجيل لاعبين جدد فِيْ يناير 2023، إذا لم يتوصل إلَّى “تسوية” مالية مع جوليانو، حيث يتعين عليه دفع 22 مليون ريال لصالح اللاعب البرازيلي الذي فاز بالقضية فِيْ وقت سابق. اتحاد كرة القدم

يذكر أن جوليانو (31 عاما) ارتدى قميص النصر من صيف 2022 إلَّى صيف 2022، قبل أن يغادر إلَّى اسطنبول، باشاك شهِيْر، تركيا، دون الحصول على إذن من النادي فِيْ العاصمة الرياض.

واشتكى الطرفان لبعضهما البعض فِيْ محاكَمْ الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفِيْفا”، حيث حصل جوليانو على حكَمْ رسمي يطالبه بالحصول على 22 مليون يورو من قيمة المتأخرات المالية.