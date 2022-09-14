النصر والباطن.. مَوعِد المباراة والقناة الناقلة والتشكيل المتوقع

يستعد الفريق الكروي الأول لنادي النصر لمواجهة الباطن فِيْ الجولة الرابعة من دوري روشان للمحترفِيْن.

مَوعِد مباراة النصر والباطين وقناة المشغل

يحل النصر ضيفا على ملعب الباطن بحفر الباطن، فِيْ الجولة الرابعة من دوري روشان، الساعة 640 مساء بتوقيت مكة المكرمة مساء الخميس.

وتذاع مباراة النصر والبطين على شبكة SSC التي تحمل حقوق البث التلفزيوني الحصري للمسابقات الرياضية السعودية.

تشكيل الانتصار المتوقع على الباطن

سيواجه المدرب الفرنسي رودي جارسيا البطين بنفس التشكيل الذي كان عليه فِيْ المباراة السابقة ضد داماك، فِيْ حين أنه سيكون لديه سلطان الغنام فقط لمدة 70 دقيقة، وذلك تلبية لطلب الطاقم الطبي الذي يلزمه بالدفع. الإسبانية. غونزاليس فِيْ قلب الدفاع إلَّى جانب العمري بدلاً من عبد الله مادو.

ويغيب عَنّْ الثنائي الأجنبي، جلال الدين مشاريبوف، بسبب إصابة فِيْ العمود الفقري، وبيتي مارتينيز التي تعاني من التهاب فِيْ عضلات القلب.

ومن المتوقع أن يدافع التشكيل التالي عَنّْ مواجهة الباطن.

حارس المرمى أوسبينا.

فِيْ خط الدفاع سلطان الغنام، غونزاليس، عبد الإله العمري، غزلان كونان.

فِيْ خط الوسط، نقطة الارتكاز علي الحسن، لويز جوستافو.

فِيْ خط الوسط المهاجم تاليسكا، عبد الرحمن غريب، خالد الناجي.

فِيْ خط الهجوم فنسنت أبو بكر.

حكاية اشتباكات النصر والبطين فِيْ دوري الروشن.

التقى النصر والبطين فِيْ 10 مباريات، وفاز بطولة العالم بسبع مباريات وخسر مباراتين.

وأحرز النصر 26 هدفا فِيْ مرمى الباطن وتلقت شباكه 13 هدفا.