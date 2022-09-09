النصر وضمك.. “المَوعِد والقناة الناقلة ومفاجأة فِيْ التشكيل المتوقع”

يستعد نادي النصر لخوض مباراة مهمة ضد ضمك، غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة “دوري روشان للمحترفِيْن السعودي”، للموسم الرياضي الحالي 2022-2023.

ويحتل أول فريق كرة قدم لنادي النصر المركز التاسع فِيْ جدول دوري روشان السعودي برصيد 9 نقاط من فوز واحد وخسارة واحدة.

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وفِيْ الجولة الأولى، فاز الوحدة على نادي الوحدة (1-0)، قبل أن يسقط فِيْ اليوم الثاني بنفس النتيجة أمام التعاون.

* مَوعِد المباراة والقناة الناقلة.

وتقام مباراة النصر ونادي ضمك “صاحب المركز الرابع” فِيْ تمام الساعة التاسعة مساء السبت على ملعب “مرسول بارك” بالعاصمة الرياض.

شبكة قنوات “SSC” تبث مباراة النصر والضم. وهِيْ الناقل الحصري لأقوى منافسة فِيْ الشرق الأوسط للموسم الثاني على التوالي.

تشكيل نادي النصر “المنتظر”.

وسيحل النصر، فِيْ المباراة التي طال انتظارها، محل البرازيلي أندرسون تاليسكا، بعد انتهاء فترة إيقافه، منذ الموسم الرياضي الماضي، فِيْما تغيب الرباعي سلطان الغنام وعلي لقمي والأرجنتيني بيتي مارتينيز و. يواصل الأوزبكستاني جلال الدين مشاريبوف.

حارس المرمى ديفِيْد أوسبينا.

خط الدفاع جيسلان كونان – عبد الله مادو – عبد الإله العمري – الفارو جونزاليس.

خط الامتثال لويز جوستافو – عبد المجيد السليم.

لاعب الوسط المهاجم خالد الغنام – اندرسون تاليسكا – عبد الرحمن غريب.

قلب الهجوم فنسنت أبو بكر.

قد يكون هناك تغيير فِيْ الخط الخلفِيْ، بالاعتماد على غونزاليس فِيْ قلب الدفاع بدلاً من مادو، مع حمد المنصور أو علي الحسن أو عبد الله الخيبري فِيْ مركز الظهِيْر الأيمن.

* تاريخ اشتباكات النصر واحتضانكَمْ.

منذ تطبيق النظام الاحترافِيْ فِيْ 2008-2009، واجه النصر والدامك بعضهما البعض فِيْ 6 مباريات.

فِيْ جميع الألعاب الست. وفاز النصر 3 مرات، وتعادلين وخسارة واحدة فقط، وسجل 13 هدفا، وفِيْ المستقبل 7 أهداف أخرى.