النصر و4 مباريات.. تعرف على مدة غياب أحمد شراحيلي عَنّْ الاتحاد

سيغيب النجم أحمد شراحيلي، بحسب آخر أخبار الصحافة، ليلة الأحد، عَنّْ 5 مباريات مهمة سيلعبها فريق كرة القدم الأول فِيْ الفترة المقبلة.

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يبدو الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد فِيْ حالة جيدة فِيْ موسم 2023، مع المدرب البرتغالي نونو سانتو، بعد تحقيق انتصارين مقابل تعادل فِيْ 3 مباريات خاضها فِيْ الدوري السعودي “روشن”.

النصر و 4 مباريات .. تعرف على المدة التي غاب فِيْها أحمد الشراحيلي عَنّْ الاتحاد

أشارت صحيفة “عكاظ”، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلَّى غياب النجم أحمد شراحيلي عَنّْ الاتحاد، بسبب الإصابة التي تعرض لها ضد الرائد، لمدة 6 أسابيع.

وأصيب النجم أحمد شراحيلي، فِيْ مباراة الاتحاد أمام الرائد، بـ “التواء فِيْ الكاحل”.

نعرض لكَمْ فِيْ “سعودي سبورت” المباريات التي سيغيب عَنّْها أحمد الشراحيلي للمشاركة مع الاتحاد، وكلهم فِيْ دوري “روشن” السعودي

– الخليج

– فوز

– غزو

– اضمك

– وحدة

تسببت إصابة النجم أحمد شراحيلي فِيْ تغيبه عَنّْ قائمة المنتخب السعودي، الذي يخيم فِيْ مدينة أليكانتي الإسبانية، فِيْ سبتمبر الجاري، حيث يواجه الإكوادور والولايات المتحدة الأمريكية.