كشفت تقارير إعلامية، عَنّْ قرار مثير من إدارة نادي النصر، برئاسة مصالي المعمر، بخصوص مستقبل الدولي المصري محمد أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك، الذي وقع عقود انتقالات للعلمي فِيْ يناير الماضي بعد دخوله فِيْ الدوري المصري. فترة مجانية من عقده.

أوسبينا يعَنّْي الفوز بسبب الحارس المصري الزمالك

أثار نهج النصر لإعلان عقده الرسمي مع حارس مرمى كولومبيا أوسبينا نابولي حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل أبو جبل، خاصة فِيْ ظل تراجع مستواه فِيْ الآونة الأخيرة مع الزمالك ومنتخب بلاده.

وخرج مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، فِيْ تصريحات تلفزيونية، لتأكيد انتهاء العلاقة التعاقدية مع أبو جبل وعدم تمديد العقد معه بسبب أزماته الأخيرة مع الفريق، الأمر الذي تسبب فِيْ معضلة. لإدارة الانتصار فِيْ كَيْفَِيْة الخروج من أزمة الانتقالات مع الحارس المصري، بعد تسوية العقد مع أوسبينا.

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وأوضحت مصادر مقربة من نادي النصر، أن عائلة معمر قررت ترك أبو جبل على سبيل الإعارة لنادي الطائي، وإعادة نواف العكيدي، الذي كان له خبرة احترافِيْة مع الفريق المعار، خلال فترة الانتقالات. .

تألق العكيدي مع الطائي ومنتخب السعودية تحت 23 سنة، ومساهمته فِيْ لقب كأس آسيا وحصوله على جائزة أفضل حارس مرمى فِيْ البطولة، دفع الجماهِيْر للمطالبة والتأكيد على ضرورة العودة وليس التجديد. قرضه، مما جعله بديلًا جاهزًا لأوسبينا الكولومبي.

وبحسب ما ورد، خرج محمد أبو جبل عَنّْ طريق شقيقه ووكيله ليؤكد أنه لم يتقدم بأي شكوى ضد إدارة النصر وطالب بعقده بالكامل بسبب تراجع إدارة معمر عَنّْ إعلان العقد مع. .