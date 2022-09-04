النصر يترقب.. أول تعليق من بيتي مارتينيز على إصابته فِيْ القلب

علقت الأرجنتينية بيتي مارتينيز، لاعبة خط الوسط فِيْ فريق النصر الأول لنادي النصر، على إصابتها فِيْ القلب الموسم الماضي.

يواصل النجم الأرجنتيني بيتي مارتينيز المعاناة من الإصابة الشديدة التي تعرض لها فِيْ مباراة النصر والأهلي فِيْ موسم 2022-2022، الأمر الذي يهدد مسيرته الكروية.

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وكشفت تقارير صحفِيْة، اليوم الأحد، عَنّْ تشخيص إصابة بيتي مارتينيز بآفة فِيْ غشاء التامور للقلب (انظر التفاصيل).

– أول تعليق من منزلي.

كتبت بيتي مارتينيز على حسابها على تويتر “إنه مجرد التهاب غشاء التامور وسأعود قريبًا”.

جاء تعليق بيتي ردًا على جميع الأصوات التي خرجت فِيْ الساعات القليلة الماضية وطالبت بإنهاء عقدها بسبب إصابتها فِيْ القلب.

وفقًا لبعض التقارير عَنّْ التهاب التامور، فإنها تحتاج إلَّى بعض الوقت لتناول الأدوية ويمكن للاعب العودة إلَّى الملعب بسرعة.

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