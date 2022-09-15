النصر يترقب.. 5 نجوم على أبواب “الرحيل” عَنّْ الهلال

يواجه مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، 5 تحديات كبرى، قبل دخول العام الجديد “2023”.

يقدم الهلال مستويات مبهرة فِيْ الموسم الرياضي الحالي 2022-2023. حيث حقق العلامة الكاملة لثلاث مباريات فِيْ دوري الروشان السعودي.

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كَمْا توج الزعيم بلقب كأس سوبر لوسيل. بعد فوزه على الزمالك المصري بـ “الضربات الترجيحية”، بعد انتهاء الوقت الأصلي، بالتعادل الإيجابي (1-1).

مع اقتراب يناير 2023، 5 نجوم يدخلون صفوف فريق الهلال الأول لكرة القدم، فترة انتهاء عقودهم، وسط تطورات مثيرة ؛ كالآتي

* عبدالله المعيوف

وكشف المنفذ الاعلامي عبد الرحمن الفريح أن الحارس اللامع عبد الله المعيوف يتفوق عليه. سيبحث عَنّْ أعلى عرض فِيْ نهاية مسيرته الكروية، سواء كان ذلك فِيْ الهلال أو أي نادٍ آخر.

* علي البليحي

وأكد الإعلامي الرياضي فهد الجهني أن حديث وكيل المدافع الدولي علي البلاحي عَنّْ مستقبل اللاعب مع الهلال فِيْ الوقت الحاضر ؛ مثل المساومة، للحصول على عروض أخرى، مبالغ ضخمة.

غوستافو كويلار

أعلنت صحيفة “إكوسدانوتيكيا” أن جوستافو كوييار تلقى 3 عروض من أهم الأندية فِيْ البرازيل. لتوظيفه رسميا، وإقناعه بعدم تجديد هلال.

* ناصر الدوساريو

قبل عدة أشهر، أكدت تقارير صحفِيْة رغبة نادي النصر فِيْ الحصول على توقيع ناصر الدوسري، فور دخوله المدة المجانية لعقده مع الهلال، فِيْ يناير المقبل.

* أوديون إيغالو

أعلن المهاجم النيجيري أوديون إيغالو، الذي دخل وقت فراغه فِيْ يناير المقبل، عَنّْ رغبته فِيْ العودة إلَّى الملاعب الأوروبية، وخاصة الدوري الإنجليزي الممتاز.