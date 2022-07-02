النصر “يتسلم” نتائج فحوصات أوسبينا.. “هل يتم إلغاء الصفقة”

تسلم مجلس إدارة نادي النصر برئاسة مصالي المعمر، نتائج امتحانات الحارس الكولومبي ديفِيْد أوسبينا، قبل إبرام العقد معه.

وسبق أن توصل النصر إلَّى اتفاق مع أوسبينا للانضمام إلَّى صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين ابتداء من الموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

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وخضع حارس مرمى نابولي السابق خلال اليومين الماضيين لفحوصات طبية فِيْ مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. لضمان سلامتك، قبل توقيع العقود مع العالمية.

* نتائج إمتحانات أوسبينا … وتاريخ التوقيع

وفِيْ هذا السياق، أعلنت صحيفة “اليوم” أن نتائج الفحوصات أظهرت أن أوسبينا كانت صحية بنسبة 100٪ ولم تُصاب بأي إصابات.

وذكرت الصحيفة أن مجلس إدارة نادي النصر سيتولى إجراءات تعيين أوسبينا. بعد التأكد من سلامتها، حيث هددوها بـ “الفشل”، إذا ظهر شيء، فِيْ الاختبارات.

وأوضح أن حارس المرمى الكولومبي سيوقع عقودًا للانضمام إلَّى الفريق الكروي الأول لنادي النصر، مساء اليوم السبت، قبل الإعلان الرسمي عَنّْ الاتفاق.