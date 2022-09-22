النصر يتلقى ضربة موجعة جديدة قبل مواجهة الاتحاد

كشف الصحفِيْ خالد الرشيد، الموقف الطبي للنجم الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف لاعب نادي النصر، للعودة للمشاركة فِيْ تدريبات الفريق الجماعية.

وكان النجم جلال الدين مشاريبوف، قد أصيب بإصابة مقلقة، عَنّْدما أكدت الفحوصات الطبية أنه يعاني من التهاب فِيْ العمود الفقري، الأمر الذي يتطلب العلاج والتأهِيْل فِيْ فترة زمنية غير محددة.

ويحتل النصر المركز الرابع فِيْ ترتيب دوري روشان السعودي برصيد 9 نقاط بفارق 3 نقاط عَنّْ المتصدر الشباب.

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وكتب الرشيد عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين المصغر “تويتر” “الفحوصات تظهر حاجة مشاريبوف للعلاج لمدة 15 يومًا وأكثر، وبالتالي تأكد غيابه عَنّْ مباراة الاتحاد القادمة وأبها”.

يشار إلَّى أن مشاريبوف كان على وشك الانضمام إلَّى الأهلي فِيْ صيف 2022، قبل أن تتوقف المفاوضات مع النصر بشكل مفاجئ.