النصر يتلقى نبأ سار فِيْ معسكر إسبانيا.. “ماذا حدث”

نقل الإعلامي الرياضي علي العَنّْزي أنباء سارة لجمهُور النصر ظهر الأحد بخصوص الظهِيْر الأيسر من ساحل العاج كونان.

وغاب كونان عَنّْ المباراة الودية بين النصر ولاس بالماس، والتي أقيمت يوم الجمعة الماضي، وانتهت بالتعادل بين الفريقين بهدفِيْن لنفسه.

يواصل النصر استعداداته فِيْ معسكره التحضيري، الذي يقام حاليًا فِيْ مدينة ماريبا الإسبانية، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد، بتوجيه من المدرب الفرنسي رودي جارسيا.

وكتب الصحفِيْ الرياضي علي العَنّْزي، عبر حسابه الرسمي على موقع المدونات الصغيرة “تويتر” “شارك الظهِيْر الأيسر من ساحل العاج كونان فِيْ تدريب جماعي للفوز بعد تعافِيْه من توتر طفِيْف تعرض له فِيْ السابق”.

الجدير بالذكر أن أ، الإيفواري كونان، انضم لصفوف النصر هذا الصيف فِيْ انتقال مجاني من ريمس بفرنسا.

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