النصر يحارب حمد الله والبلوي ويسامح رئيس الاتحاد.. 4 طلبات رسمية

لا يوجد صوت يعلو فِيْ أوساط الرياضة السعودية فِيْ الوقت الحالي، باستثناء النصر ضد نادي الاتحاد، والنجم المغربي عبد الرزاق حمدالله لاعب الفريق الأول السابق.

حمدالله (31 عاما) لعب فِيْ الفريق الأول لنادي النصر لكرة القدم، من أغسطس 2022 إلَّى نوفمبر 2022.

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وخلال تلك الفترة سجل النجم المغربي الكبير 115 هدفا فِيْ 110 مباراة رسمية على أرضه وخارجها قبل أن يفسخ الدولي “عقده”. بحجة سلوكه المخل بالآداب.

وعقب انتهاء عقده، انضم عبد الرزاق حمدالله إلَّى فريق الاتحاد لكرة القدم الأول لنادي الاتحاد فِيْ يناير 2022، حيث سجل 13 هدفاً وحول آخر، خلال 15 مباراة رسمية حتى الآن.

من جهته، رفع مجلس إدارة النصر قضيته ضد حمد الله والاتحاد، بتقديم تسجيلات صوتية لـ “الفِيْفا” ولجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بدعوى وجود “مؤامرة”. رحيل اللاعب عَنّْ العالم والانضمام إلَّى قلعة العميد.

استدعت اللجنة المهنية، أمس الثلاثاء، النجم المغربي، وعدد من مديري نادي الاتحاد. للاستماع إلَّى كلماته القضية.

* 4 طلبات رسمية للنصر فِيْ قضية الحمد الله

وفِيْ هذا السياق، كشف الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي عَنّْ 4 طلبات رسمية من مجلس إدارة نادي النصر برئاسة مصالي المعمر فِيْ القضية ؛ كالآتي

– توقف حمدالله. لمدة 6 اشهر.

ايقاف عضوية المدير التنفِيْذي للاتحاد حامد البلوي. لمدة 6 اشهر.

– منع النقابة من إبرام عقود ؛ لفترتين تسجيل.

– تعويضات مالية؛ بقيمة مليون ريال.

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ولم يذكر النصر فِيْ طلباته للجنة احتراف وشروط اللاعبين أي شيء عَنّْ أنمار الهِيْلي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد. كَمْا يقول البعض.