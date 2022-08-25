النصر يحرج الفرج ويصدم البلطان.. “إغراء فهد المولد براتب مجنون”

يستعد مجلس إدارة نادي النصر برئاسة مصالي المعمر لـ “اختطاف” أكبر صفقات 2022 من خالد البلطان.

وتدهُورت العلاقة بين النصر ورئيس نادي الشباب خالد البلطان بشكل كبير فِيْ الأشهر الأخيرة، وسط شكاوى متبادلة بين الطرفِيْن أمام الجهات القضائية المختصة.

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إلَّى جانب هذه العلاقة المتدهُورة، تتنافس العالمية وقلعة الليوث على العديد من الصفقات فِيْ صيف ميركاتو الحالي. أحاول العودة إلَّى المنصة مرة أخرى.

* معركة بين النصر والشباب لاتفاق فهد المولد

وفِيْ هذا السياق أعلن الإعلامي الرياضي عزيز بن خالد، امتلاك النجم العالمي الكبير فهد المولد عرضين رسميين من الشباب ونادي أسمي.

اللاعب البالغ من العمر 28 عاما ليس لديه عقد مع أي ناد منذ رحيله عَنّْ الاتحاد فِيْ 1 يوليو الماضي.

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ويمكن للنجم الدولي الكبير التوقيع بحرية لأي ناد، بعد قرار مركز التحكيم الرياضي بـ “تخفِيْض” عقوبة الإيقاف، فِيْ قضية “المنشطات”، وإعادته إلَّى الملاعب بشكل رسمي.

وكشف ابن خالد فِيْ تغريدة عبر حسابه بموقع التدوين الصغير “تويتر”، التفاصيل المالية لـ “العروض” المقدمة إلَّى فهد المولد ؛ هذا ما يلي

1- عرض الشباب 3 مليون ريال سنويا.

2- عرض نادي العاصمي 11 مليون ريال سنويا.

ولم يذكر الصحفِيْ الرياضي اسم النادي الآخر العاصمي الذي يتفاوض مع المولد. لكن يبدو أنه انتصار، خاصة فِيْ ظل حرمان نادي الهلال من التعاقدات.

فِيْ حال انتقال فهد المولد إلَّى النصر براتب ضخم “900 ألف ريال شهريا” ؛ وسيصبح ثاني أعلى لاعب سعودي ربحاً، بعد ساحر الهلال سالم الدوسري، ويتفوق على القائد العظيم سلمان الفراج.

ويتقاضى الدوسري 13 مليون ريال سنويا من الهلال بعد تجديد عقده فِيْما يتقاضى الفرج 10 ملايين ريال عَنّْ كل موسم رياضي.