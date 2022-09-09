النصر يحرم الهلال من صفقة كبرى.. ويحصل على توقيع “جوهرة” الأخضر

نجح مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة مصالي المعمر، فِيْ حرمان الهلال من صفقة محلية كبرى والحصول على توقيع إحدى مواهب المملكة.

حرمان نادي الهلال من التعاقدات حتى صيف 2023. فِيْ سياق قضية النجم الدولي محمد كنو لاعب وسط فريق كرة القدم الأول.

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جدد كنو (28 عاما) تعاقده مع المدير الفني، بعد توقيعه مع فريق كرة القدم الأول لنادي النصر، فتوجهت القضية إلَّى غرفة تسوية المنازعات ومركز التحكيم الرياضي، اللتين أصدرتا العقوبة رسميا.

* العصيمي يرفض الهلال … ويوقع لنادي النصر

وفِيْ هذا السياق، وقع النجم الشاب نواف العصيمي لاعب وسط منتخب الشباب السعودي، أول عقد احترافِيْ له مع نادي النصر.

كانت إدارة معمر حريصة على توقيع عقد احترافِيْ مع العصيمي. لتفادي رحيله عَنّْ النادي خاصة بعد إغراءات نادي الهلال للتعاقد معه.

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اعترف العصيمي (21 عاما) بتلقيه عرضا من الهلال متفوقا ماليا على النصر لكنه فضل البقاء مع العلم. لحبه لهذا الكيان منذ أن كان طفلاً.

بدأ العصيمي مسيرته الكروية على الشعلة، قبل أن ينتقل إلَّى الفئات العمرية لنادي النصر، فِيْ عام 2015. ثم التحق ببرنامج المنح الدراسية للمواهب السعودية.

فِيْ الموسم الرياضي الماضي 2022-2022، لعب العصيمي فِيْ الفريق الكروي الأول لنادي الأخدود على سبيل الإعارة.