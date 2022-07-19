النصر يحسم صفقة عالمية رسميا.. “مفاجأة جارسيا”

أبرم مجلس إدارة نادي النصر برئاسة مصالي المعمر اتفاقية عالمية مهمة، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

واستعد النصر للموسم الرياضي الجديد 2022-2023 بـ “القوة”، حيث تعاقد مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا ؛ إدارة فريق كرة القدم الأول.

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بالإضافة إلَّى جارسيا، استأجرت الإدارة العالمية الحارس الكولومبي ديفِيْد أوسبينا، وكذلك الظهِيْر الأيسر الإيفواري جيسلان كونان.

النصر يستعين بمدرب حراس مرمى روما

وفِيْ هذا السياق، أعلنت شبكة “Vocegiallorossa” أن النصر عين بشكل رسمي مدرب حراسة مرمى روما جيدو ناني.

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وكشفت السلسلة أن ناني، خلال الساعات القليلة المقبلة، سينضم للجهاز التدريبي للفريق الكروي الأول لنادي النصر برفقة رودي جارسيا.

من جهته شكر مدرب حراسة المرمى غارسيا على منحه الفرصة. للعمل معه على جهاز تقني.