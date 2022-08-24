النصر يحسم “صفقة مرعبة”.. وخالد بن فهد يهز الهلال بمفاجأة تاريخية

حصل المدرب الفرنسي رودي جارسيا مدرب نادي النصر على موافقة نجم دولي كبير. لينضم إلَّى صفوف فريق كرة القدم الأول هذا الصيف.

أجرى النصر تغييرات كبيرة فِيْ صفوفه استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2022-2023. حيث وقع 4 اتفاقيات رسمية حتى الآن ؛ وهم “حارس المرمى الكولومبي ديفِيْد أوسبينا والجناح الإيفواري جيزلان كونان ولاعب الوسط البرازيلي لويس جوستافو والجناح المهاجم عبد الرحمن غريب”.

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بالإضافة إلَّى هذه الاتفاقيات، تتفاوض إدارة النصرة برئاسة مصالي المعمر مع مختلف الأسماء المحلية والأجنبية. أن تكون ضمن فريق كرة القدم الأول.

* النصر يحسم صفقة عالمية مرعبة

وفِيْ هذا السياق، أعلن الإعلامي الرياضي طارق سعد، موافقة النجم الفرنسي من أصل جزائري، حسام عور، على الانضمام إلَّى فريق النصر.

وكشف سعد، عبر حسابه على موقع التدوين الصغير “تويتر”، أن إدارة النصرة برئاسة مصل معمر قدمت عرضًا بقيمة 12 مليون يورو (45 مليون ريال) إلَّى أولمبيك ليون الفرنسي. للتعاقد مع عوار.

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وأشار الصحفِيْ الرياضي إلَّى أن إدارة أولمبيك ليون تريد الحصول على 15 مليون يورو (56 مليون ريال). يتفاوض الناديان حاليًا لإتمام الصفقة رسميًا.

* مفاجأة “تاريخية” من خالد بن فهد

من جهته، فجر الصحفِيْ الرياضي نواف التميمي مفاجأة تاريخية للأمير خالد بن فهد عضو الشرف الذهبي بنادي النصر.

وأوضح التميمي، عبر حسابه على “تويتر”، أن بن فهد قدم 160 مليون ريال دعما ماليا لنادي النصر فِيْ عام واحد فقط.

هذه الصناديق، وهِيْ الأكبر فِيْ تاريخ الأندية المعززة ؛ جاء لإنهاء العديد من المشاكل، بالإضافة إلَّى بناء فريق قادر على إيقاف السيطرة على ألقاب وبطولات نادي الهلال.