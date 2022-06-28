النصر يحسم 3 صفقات رسمية.. والاتحاد “يودع” حمد الله قريبا

سقط الستار مساء الاثنين على أحد أقوى المواسم الرياضية “2022-2022” في تاريخ الملاعب السعودية.

يعتبر موسم 2022-2022 من الأطول في التاريخ، بعد تأجيل استكماله من 29 مايو إلى 27 يونيو ؛ بعد وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، تأهل المنتخب الأولمبي السعودي إلى نهائي كأس آسيا تحت 23 عاماً.

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فاز المنتخب السعودي بكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تحت 23 سنة، بعد فوزه على أوزبكستان “المضيفة” بهدفين مقابل صفر، في المباراة النهائية.

* صفقات كبيرة على النصر ..

أعلن الإعلامي الرياضي أحمد راغب عقب انتهاء الموسم الرياضي 2022-2022، أن مجلس إدارة نادي النصر برئاسة موصلي المعمر قد حسم 3 صفقات بشكل رسمي.

وكشف راغب، عبر حسابه بموقع التدوين الصغير “تويتر”، عن توقيع إدارة النصرة مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا، وكذلك الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا، والظهير الأيسر الإيفواري جيسلان كونان.

وأشارت وسائل إعلام رياضية إلى إغلاق الصفقات الثلاث الجديدة بقلعة العلم رسمياً خلال 48 ساعة.

* خروج الحمد الله من الاتحاد.

في المقابل، يبدو أن أيام النجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمدالله مع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم قليلة جدا.

وانضم حمدالله إلى الاتحاد، في الميركاتو الشتوي الماضي، “يناير 2022″، قادماً من صفوف فريق كرة القدم الأول لنادي النصر.

شن قطاع كبير من جماهير الاتحاد هجومًا عنيفًا على النجم المغربي، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد خسارة لقب الدوري السعودي للمحترفين.

هذا القطاع من الجماهير طلب من مجلس إدارة الاتحاد “الاستغناء” عن حمدالله، وحمله مسؤولية خسارة الدوري. بعد الفرص السهلة أضاع أمام الهلال ثم ضد الباطن.