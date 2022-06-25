النصر يخسر.. “دليل براءة الاتحاد وحمد الله في قضية الموسم”

لا يوجد صوت يعلو في أوساط الرياضة السعودية في الوقت الحالي، باستثناء النصر ضد نادي الاتحاد، والنجم المغربي عبد الرزاق حمدالله لاعب الفريق الأول السابق.

حمدالله (31 عاما) لعب في الفريق الأول لنادي النصر لكرة القدم، من أغسطس 2022 إلى نوفمبر 2022.

اقرأ أيضا

قرار تاريخي | الاتحاد يطرد نجمه .. “أهان النادي وأعلن حبه للهلال”

وخلال تلك الفترة سجل النجم المغربي الكبير 115 هدفا في 110 مباراة رسمية على أرضه وخارجها قبل أن يفسخ الدولي “عقده”. بحجة سلوكه المخل بالآداب.

وعقب انتهاء عقده، انضم عبدالرزاق حمدالله إلى فريق الاتحاد لكرة القدم الأول لنادي الاتحاد في يناير 2022، حيث سجل 12 هدفاً وصنع آخر، خلال 13 مباراة رسمية حتى الآن.

انظر أيضا | قنبلة 2022 … الرئيس النصر يوقع صفقة موسمية بـ “64 مليون ريال”

من جهته، كثف مجلس إدارة النصر قضيته ضد حمدالله والاتحاد، حيث قدم تسجيلات صوتية إلى لجنة الاحتراف بزعم وجود “مؤامرة” لرحيل اللاعب عن العالم. والانضمام إلى قلعة العميد. .

* براءة نادي الاتحاد بحمد الله.

وفي هذا السياق، ألمح الإعلامي الرياضي النصراوي سعود السرامي إلى براءة الاتحاد وحمد الله في الدعوى المرفوعة ضدهما من قلعة العلم.

واعتبر الصرامي، عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر”، أن الدليل على براءة الاتحاد وحمد الله ؛ وهي عقوبة للمحكمة الرياضية “تاس” ضد النصر في قضية سيرجيو نونو مساعد البرتغالي روي فيتوريا المدرب السابق لفريق كرة القدم الأول.

انظر أيضا | نور يقلل النصر ويستغله “امنعوا زواج اللاعبين وأجروا بتروس”.

وأعلنت “كاس”، أمس الجمعة، منع نادي النصر رسمياً من توقيع عقود “3 فترات تسجيل”. حتى يتم دفع متأخرات نونو.

وزعم الإعلامي الرياضي أن قناة النصر نشرت إشاعات عن “خصم نقطة من الاتحاد وإيقاف حمدالله”. إنها مجرد وسيلة للتغطية على حكم المحكمة الدولية للرياضة ؛ حسب شروحات التغريد.

كتب سعود الصرامي ببرنامج “The One Letter” عن ذلك “تحت إشراف المغرد الشرير العالم مليء بالأخبار الكاذبة، فقاموا برسم الهاشتاج وضربت الترند حسمت النقاط للنادي الكبير. ، ووقف المهاجم العربي التاريخي، وعندما جاء الضغط، نشرت المنشور المفضل لناديه، أخبار صادمة ضد ناديه.