فِيْ واحدة من أكبر صفقات 2022، تمكن مجلس إدارة نادي النصر برئاسة مصالي المعمر من التعاقد مع الجناح الدولي الشاب عبد الرحمن غريب.

ووقع غريب (25 عاما) عقودا تربطه بفريق النصر الاول لكرة القدم. للأربع سنوات القادمة حتى 30 يونيو 2026.

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والجناح الدولي الشاب، أحد أبناء النادي الأهلي، الذي تخرج بفئاته العمرية المختلفة، قبل أن يتم ترقيته إلَّى الفريق الأول، عام 2022.

* أرقام غريبة مع النادي الأهلي ..

لعب غريب 117 مباراة رسمية مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم، فِيْ مختلف المسابقات المحلية والأجنبية.

خلال هذه المباريات، ساهم عبد الرحمن غريب بـ 31 هدفًا فقط، وسجل 17 هدفًا وقدم 14 تمريرة حاسمة لزملائه.

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لم يحصل نجم الأهلي السابق على بطاقة حمراء طوال مسيرته الكروية مع الراقي بـ 9 حجوزات فقط.

على الرغم من ضعف عدد الأهداف والتمريرات الحاسمة إلَّى حد ما، إلا أن غريب برز فِيْ الموسم الرياضي الأخير، وتحديداً 2022-2022. حيث كان أعلى اللاعبين فِيْ الصناعة “77”.

* أبرز النجوم الذين انتقلوا من الأهلي إلَّى النصر ..

منذ عهد الاحتراف الذي بدأ فِيْ 2008-2009 انتقل العديد من النجوم من الأهلي إلَّى النصر. على رأسها يأتي الأسطورة حسين عبد الغني.

لعب عبد الغني مع الأهلي من 1995 إلَّى 2008، قبل أن ينتقل إلَّى النصر. حيث مثله من 2009 إلَّى 2017.

بالإضافة إلَّى هذه الأسطورة، انتقلت أسماء مهمة أخرى مباشرة من قلعة الراقي إلَّى العلمي. الجدير بالذكر

1- المالك معاذ.

2- العماني عماد الحوسني.

3- كل المر.

4- عبد الفتاح عسيري.