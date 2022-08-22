النصر يخطف نجم الاتحاد على طريقة حمد الله.. “تصرفات مشينة”

فاجأ المدرب البرتغالي، نونو سانتو، جماهِيْر فريق كرة القدم الأول بـ “استبعاد” أحد نجومه من قائمة الموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

واستبعد سانتو 9 نجمات من الاتحاد. وهم “زياد الصحافِيْ، وخالد السميري، وعمر دخيل، وأحمد باه حسين، وصالح الوحيمد، ومحمد أبو عصيدة، ونايف عسيري، ورغدان سامر، ومحمد العيسى”.

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وبحسب آخر التقارير، يعتقد المدرب البرتغالي أن هؤلاء اللاعبين لن يكونوا قادرين على تقديم التكَمْلة “الفنية” لقلعة دين فِيْ الفترة المقبلة.

* مفاجأة كبيرة فِيْ “استبعاد” كابتن نادي الاتحاد

إلا أن الصحفِيْ الرياضي حامد المعاوي فجر مفاجأة من أعلى المستويات، حول سبب “استبعاد” زياد الصحافِيْ قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم.

وكشف المعاوي، عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”، عَنّْ وصول معلومات مؤكدة إليه، عَنّْ سبب استبعاد الصحفِيْ من قائمة النقابة ؛ تأديبي لا تقني.

وستتمكن الإدارة الفِيْدرالية، برئاسة أنمار الهِيْلي، من إنهاء عقد مدافع الفريق، بحسب طريق النصر والنجم المغربي عبد الرزاق حمدالله.

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حمدالله (31 عاما) لعب لنادي النصر فِيْ الفترة من أغسطس 2022 إلَّى نوفمبر 2022، قبل أن تنهِيْ إدارة الموصلي لعائلة معمر عقده. بحجة سلوكه المخل بالآداب.

بعد انتهاء عقده انتقل حمدالله إلَّى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد … فتساءل المشجعون ؛ قائلا “الصحفِيْ يتقدم نحو النصر !”.

وتجدر الإشارة إلَّى أن التقارير الصحفِيْة، التي تم الإعلان عَنّْها سابقًا، تظهر اهتمامًا كبيرًا بالفوز ؛ تعيين الصحفِيْ قبل تجديد عقده مع العميد الاتحادي.