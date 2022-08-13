النصر يدمر الاتحاد.. عقوبات جديدة فِيْ الطريق بسبب “التحايل والكذب”

أصبح نادي الاتحاد موضع “عقوبات جديدة” فِيْ قضية نادي النصر والنجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمدالله.

وتقدم النصر بشكوى رسمية للجنة المهنية السعودية تضمنت “تسجيلات صوتية”. وفِيْه اتهم نادي الاتحاد وقياداته بـ “التفاوض” مع الحمد الله، خلال فترة عقده مع قلعة العالم المحمية.

اقرأ أيضا

بعد موضوع الإنزال .. الحمد الله يهز الانتصار والاتحاد بـ “قرار تاريخي”

كارثة | إصابة فِيْ “منطقة حساسة” تهدد برحيل نجم الاتحاد

من جهتها قررت “الاحتراف” حرمان الاتحاد من عقود “فترة قياسية”، مع ايقاف حمدالله ومدير النادي مشغل نادي السعيد “4 اشهر”، والمدير العام، حامد البلوي “6 أشهر”.

* نادي الاتحاد “تغلب” على اللجنة المهنية

وفِيْ هذا السياق، كشف المحامي الرياضي خالد الشعلان، أن نادي الاتحاد ارتكب مخالفة جسيمة، خلال تحقيقه، فِيْ قضية الحمد الله.

وأشار الشعلان، عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر”، إلَّى أن مسؤولي الاتحاد “تهربوا” من لجنة الاحتراف ولم يتعاونوا معها. بذكر أن التسجيلات الصوتية “ملفقة”.

أنظر أيضا

التحكيم يفاجئ الهلال .. 3 قرارات جديدة “متوقعة” فِيْ قضيتي النصر وكانو

“نجم النصر يتفق مع بن نافل” .. حَقيْقَة صفقة الهلال الكبيرة عام 2023

وأوضح المحامي الرياضي أن صحة التسجيلات بعد هذه الاتهامات الباطلة ثبتت صحتها. يتطلب تطبيق العقوبات المنصوص عليها فِيْ المادة 64 من نظام الاحتراف. أيّ

حظر تسجيل لاعبين جدد “لفترتين”.

غرامة مليون ريال سعودي.

جدير بالذكر أن النصر يستعد للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي. مضاعفة عقوبات النقابة .. بينما أعلن العميد الاستئناف ؛ إلغاء القرارات “المهنية”.