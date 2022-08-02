النصر يدمر حمد الله.. فِيْفا يحسم “عقوبة جديدة” ضد نجم الاتحاد

يستعد مجلس إدارة نادي النصر برئاسة مصالي المعمر ؛ توجيه ضربة جديدة للنجم المغربي عبد الرزاق حمدالله قلب هجوم الاتحاد بعد عقوبات لجنة الاحتراف السعودية.

وكشفت “المهنية” عَنّْ 4 عقوبات رسمية فِيْ حالة الفوز. اعلاه ايقاف حمدالله “4 اشهر”، والحرمان من تعاقدات نادي الاتحاد فِيْ الشتاء المقبل ميركاتو.

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عقوبات مهنية وتأتي فِيْ سياق “التسجيلات الصوتية” التي قدمها النصر، والتي بموجبها تفاوض الاتحاد والحمد الله، خلال الفترة المحمية لعقد اللاعب، مع قلعة العالم.

وبعد إعلان “الاحتراف” عقوباتها الرسمية، تنتظر قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفِيْفا” ؛ حيث طالبت إدارة عائلة معمر من الحمد الله بتعويضات مالية تقدر بحوالي 57 مليون ريال. فِيْ سياق نفس السؤال.

* الانتصار ينتصر على الحمد الله دوليا

وفِيْ هذا السياق أعلن الصحفِيْ الرياضي عيسى المسمار فوز النصر فِيْ قضيته ضد الفِيْفا على النجم المغربي.

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وكتب المسمار فِيْ تغريدة عبر حسابه بموقع التدوين الصغير “تويتر” “بعد فوز اللاعب العالمي بالقضية مع لجنة المحترفِيْن، سيفوز بقضيته مع الفِيْفا”.

وشدد الصحفِيْ الرياضي على أن القضيتين مترَابِطْتان وبالتالي .. الانتصار العالمي على المستوى المحلي يعَنّْي انتصاره على الحمدالله على المستوى الدولي. لأنه من المستحيل أن تأتي القرارات بطريقة أخرى.