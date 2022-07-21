النصر “يرحم” حمد الله والبلوي.. والاتحاد يرد بإسقاط إدارة آل معمر

لا يوجد حاليا أي صوت فِيْ المجتمع الرياضي السعودي باستثناء الكفاح من أجل النصر مع نادي الاتحاد والمهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله.

حمدالله (31 عاما) لعب فِيْ الفريق الأول لنادي النصر لكرة القدم، من أغسطس 2022 إلَّى نوفمبر 2022.

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وخلال تلك الفترة سجل النجم المغربي الكبير 115 هدفا فِيْ 110 مباراة رسمية على أرضه وخارجها قبل أن يفسخ الدولي “عقده”. بحجة سلوكه المخل بالآداب.

وعقب انتهاء عقده، انضم عبد الرزاق حمدالله إلَّى فريق الاتحاد لكرة القدم الأول لنادي الاتحاد فِيْ يناير 2022، حيث سجل 13 هدفاً وحول آخر، خلال 15 مباراة رسمية حتى الآن.

من جهته، قدم مجلس إدارة النصر تسجيلات صوتية للفِيْفا ولجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بما فِيْ ذلك المفاوضات بين النجم المغربي ومسؤولي العميد، خلال مدة العقد المحمية للاعب مع آل- نصر. قلعة العلم.

* المطالب النهائية للنصر والوحدة فِيْ قضية الحمد الله

على الصعيد المحلي للقضية بعيداً عَنّْ الفِيْفا .. حل مسؤولو النصر والاتحاد مطالبهم النهائية. هذا ما يلي

أولا نادي النصر

– النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد موقوفا. لمدة 6 اشهر.

– حامد البلعاوي الرئيس التنفِيْذي لفريق الاتحاد لكرة القدم موقوفا عَنّْ العمل. لمدة 6 اشهر.

– منع نادي الاتحاد من توقيع العقود. لفترتين تسجيل.

– الحصول على تعويض مالي من الاتحاد والحمد الله. بقيمة مليون ريال.

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يظهر من طلبات نادي النصر .. عدم رغبته فِيْ “كدمة” الاتحاد أو “استبعاد” الحمد الله والبلوي. كَمْا ادعى البعض، خلال الأيام القليلة الماضية.

ثانياً نادي الاتحاد

– عدم اختصاص هِيْئة المهنية السعودية بنظر قضية النصر ضد. عبد الرزاق حمدالله.

– محاكَمْة مسؤولي الانتصار “قضائياً”. للحصول على تسجيلات صوتية بشكل غير قانوني.

وكانت مطالب نادي الاتحاد أكثر “حدة” من مطالب النصر. من خلال تصعيد القضية، إلَّى جانب غير الرياضيين، يمكن أن تؤدي العقوبات إلَّى خراب عائلة معمر الفنانين، إذا تمت إدانتهم.

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