رد مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة مصالي المعمر، على أنباء الإصابة “المزمنة” للنجم الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف، جناح فريق كرة القدم الأول.

وشهدت الساعات القليلة الماضية الكثير من الجدل حول مشاريبوف، بالتزامن مع انقطاع انتقاله إلَّى فريق الأهلي المصري الأول لكرة القدم.

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وذكرت تقارير صحفِيْة مصرية أن الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب تمهِيْدًا للانتقال إلَّى الأهلي ؛ وبينت أنه أصيب بـ “إصابة مزمنة” فِيْ العضلة الخلفِيْة والوجه.

* حَقيْقَة إصابة مشاريبوف “المزمنة” .. واللاعب يقرر مستقبله

وبحسب الصحفِيْ الرياضي إسماعيل مطر، فإن مشاريبوف لا يعاني من أي إصابات “مزمنة”، حسب بعض كَمْالز.

وكشف مطر، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر”، أن مسؤولي النصر أكدوا توقف صفقة نقل النجم الأوزبكي إلَّى العملاق المصري ؛ جاء ذلك بناء على طلب الفرنسي رودي جارسيا مدرب فريق كرة القدم الأول.

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وأشار إلَّى أن جارسيا طلب من مشاريبوف الاستمرار فِيْ رتب كاستيلو العلمي، حتى يعرف ما إذا كان سيتم تعيين بديل له أم لا. منذ إذا تم تضمين أجنبي جديد، خلال الأيام الأربعة الأخيرة من ميركاتو، سيتم التخلي عَنّْ العملاق المصري.

علاوة على ذلك، وضع الأهلي لاعبًا برازيليًا على رأس أولوياتهم، ويحاول حاليًا التعاقد معه، فِيْما يعتبر مشاريبوف خيارًا ثانيًا “بديلًا”.

من جهة أخرى، أعلنت صحيفة “سبورتس” القرار النهائي لجلال الدين مشاريبوف، بالاستمرار مع الفريق الكروي الأول لنادي النصر.

وأشارت الصحيفة إلَّى أن قرار النجمة الأوزبكية ؛ وتأتي بسبب غيابه عَنّْ الملاعب حتى نهاية سبتمبر المقبل ؛ إنه يعاني حاليًا من إصابة.