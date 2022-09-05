النصر يرد على “الرياضة”.. قرار عاجل بعد إحراج مسلي آل معمر

ورد مجلس إدارة النصر برئاسة مصالي المعمر على بيان “لجنة الكفاءة المالية” التابعة لوزارة الرياضة السعودية. عَنّْ ديون النادي.

وأعلنت لجنة “الكفاءة المالية” عَنّْ برمجة “النصر” بمبلغ 4.3 مليون ريال من ديون النادي المقدرة بـ 36 مليون ريال. للحصول على الشهادة، قم بتسجيل العروض الجديدة.

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وكشفت الإدارة الناصرية من قبل، أنها حصلت على شهادة “الكفاءة المالية”، بعد سداد جميع ديون النادي، وعدم برمجة أي مبلغ.

رد نادي النصر على بيان لجنة “الكفاءة المالية”

وفِيْ هذا السياق قال وليد المهِيْدب المتحدث الرسمي باسم نادي النصر “تؤكد الإدارة صحة ما نشرته سابقا، بأنها لم تبرمج أي مبلغ للحصول على شهادة (الكفاءة المالية)”.

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وأشار المهِيْدب، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير “تويتر”، إلَّى أن مجلس إدارة النصر تواصل مع اللجنة. لتوضيح الارتباك الذي حدث، فِيْ الإعلان الذي بثته، عصر اليوم.

يشار إلَّى أن النصر وقع مع الرباعي الأجنبي “ديفِيْد أوسبينا، ألفارو جونزاليس، جيزلان كونان ولويس جوستافو”، بالإضافة إلَّى النجم الدولي الشاب عبد الرحمن غريب.