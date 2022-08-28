استجاب نادي النصر لعرض الاتحاد، بحسب آخر الأخبار الصحفِيْة التي وردت عصر اليوم الأحد، الأمر الذي أثار جدلاً كبيراً فِيْ الشارع الرياضي السعودي، بالتزامن مع آخر أيام سوق الانتقالات الصيفِيْة عام 2022.

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أثار كل من النصر والاتحاد معًا توترًا وجدلًا فِيْ الشارع الرياضي السعودي صيف 2022، فِيْ سياق انتقال المهاجم عبد الرزاق حمدالله من الأول إلَّى الأخير، ثم تشاجروا معًا على موضوع معروف فِيْ الوسائط باسم “التسجيلات الصوتية”.

النصر يرد على “عرض” الاتحاد .. ويثير الجدل فِيْ الشارع السعودي!

وأشار المنفذ الإعلامي عبدالعزيز العصيمي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مساء الأحد، إلَّى أن النصر تجاهل عرض الاتحاد بشأن إعارة خالد الغنام وعبدالله الخيبري صيف 2022.

وأوضح أن النصر يرى نفسه غير راغب فِيْ التعامل مع الاتحاد، مضيفًا “لن يتعامل مع نادي خرج عَنّْ الخط وقفز فوق الأسوار ودخل المنازل دون إذن أصحابها. كل واحد.” يجب أن يعرف ويفهم حجم وقيمة العالم.

يشار إلَّى أن خالد الغنام ظل يتمسك بشعار النصر القادم من القادسية منذ عام 2022، فِيْما انضم عبد الله الخيبري إلَّى حركة الشباب فِيْ صيف 2022، فِيْما يظل الاثنان معًا بين العَنّْاصر الرئيسية فِيْ ملعب مرسول بارك.