النصر يرعب الاتحاد.. استعادة نجم كبير قبل كلاسيكو المملكة

تلقى نادي النصر، قبل مباراة الاتحاد المقبلة، فِيْ دوري روشان السعودي، أنباء سارة، للموسم الرياضي 2022-2023.

ويواجه النصر الفريق الأول لكرة القدم مع الاتحاد، يوم 2 أكتوبر الجاري، فِيْ الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشان السعودي.

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وبدأ العالم، الموسم الرياضي الحالي، يتأرجح ؛ حيث تغلبوا على الوحدة (1-0) فِيْ الجولة الأولى من دوري روشان السعودي، قبل أن يخسروا أمام التعاون بنفس النتيجة.

* مشاريبوف يعود لمباريات نادي النصر

ذكرت صحيفة الرياضية اليومية، أن برنامج العلاج والتأهِيْل للنجم الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف، جناح فريق النصر الأول لكرة القدم، سينتهِيْ نهاية الأسبوع المقبل.

وكشفت الصحيفة أن الطاقم الطبي لنادي النصر أبلغ المدرب الفرنسي رودي جارسيا مدرب الفريق الأول لكرة القدم بإمكانية الاستعانة بخدمات مشاريبوف ابتداء من مباراة الاتحاد.

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وأشار إلَّى أن النجم الأوزبكي قد تعافى تمامًا من الآلام التي تعرض لها، على مستوى ظهره، خلال الشهر الماضي.

وسيغيب جلال الدين مشاريبوف عَنّْ مباراتي ضمك والباطين فِيْ الجولتين الثالثة والرابعة من الدوري على التوالي.