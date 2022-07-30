لا يوجد صوت يعلو فِيْ المجتمع الرياضي السعودي حاليا، باستثناء نادي ميركاتو النصر هذا الصيف. تعزيز صفوف فريق كرة القدم الأول لمواجهة الموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

وتعاقد النصر مع الحارس الكولومبي ديفِيْد أوسبينا فِيْ صفقة انتقال مجانية للفريق الأول من نادي نابولي الإيطالي.

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بالإضافة إلَّى أوسبينا، تم الاتفاق على الاتفاق العالمي من قبل الظهِيْر الأيسر الإيفواري جيزلان كونان ولاعب الوسط البرازيلي لويس جوستافو.

* أسماء عالمية على “لائحة” فناني معمر

ولم تكتف ادارة النصرة برئاسة مصالي المعمر بهذه الاتفاقات. وهُو يتفاوض حاليًا مع أسماء دولية كبرى للانضمام إلَّى فريق كرة القدم الأول هذا الصيف. للحد من سيطرة الهلال على الألقاب المحلية ودوري أبطال آسيا.

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وهذه الأسماء العالمية التي تتفاوض معها إدارة النصرة للانضمام إلَّى صفوف الفريق الأول لكرة القدم هذا الصيف

* دفاع القلب

يركز مجلس معمر حاليًا على توقيع اليوناني كوستاس مانولاس، قلب الدفاع اليوناني لأولمبياكوس، والذي تقدر قيمته السوقية بـ “4.5 مليون يورو”.

* خط الوسط الدفاعي

النصر يتفاوض مع لاعبين أحدهما لينضم للفريق الأول. وهما البوسني ميراليم بيانيتش (برشلونة الإسباني)، والمالي أليو ديانج (الأهلي المصري).

* خط الوسط المهاجم

واختار الدولي النجم البرازيلي أوسكار دوس سانتوس لاعب وسط شنغهاي الصيني الذي تقدر قيمته السوقية بـ “15 مليون يورو” ؛ بدلا من الأرجنتيني بيتي مارتينيز.

* الجناح الهجومي

الهدف الأول للنصر فِيْ وسط الفرقة الهجومية ؛ إنه التشيلي أليكسيس سانشيز، لاعب إنتر ميلان الإيطالي، يليه نجم سانت إتيان الفرنسي دينيس يوانجا.

* نوبة قلبية

وفِيْ وسط الهجوم، ينافس النصر مع نادي جلطة سراي التركي، للتعاقد مع الأوروغواياني إدينسون كافاني، الذي لا عقد له مع أي ناد، بعد رحيله عَنّْ مانشستر يونايتد.