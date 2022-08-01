النصر يرعب منافسيه بـ”فوز ودي” على ريال سرقسطة

حقق الفريق الكروي الأول لنادي النصر فوزًا وديًا ومكلفًا على ريال سرقسطة الإسباني بهدفِيْن لواحد، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

يستعد النصر للموسم الرياضي الجديد 2022-2023، فِيْ معسكر تحضيري بمدينة مريبة الإسبانية، يتضمن سلسلة من المباريات الودية التي بدأت ضد نادي لاس بالماس.

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وتعادل المونديال (2-2) مع لاس بالماس دي إسبانيا حيث سجل أول فريق كرة قدم الثنائي الكاميروني فِيْنسينت أبو بكر وحمد المنصور.

النصر يهزم ريال سرقسطة

وقدم النصر مستوى مؤثرا أمام سرقسطة خاصة فِيْ الشوط الأول من المباراة التي انتهت بالتقدم 1-0 سجلها لاعب الوسط سامي الناجي.

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وفِيْ الشوط الثاني ضاعف النجعي النتيجة لصالح النصر مسجلا الهدف الثاني فِيْ الدقيقة 60.

قبل 5 دقائق من نهاية المباراة، خفض فريق ريال سرقسطة الأول لكرة القدم النتيجة، وسجل هدفه الوحيد فِيْ المباراة.