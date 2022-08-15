النصر “يرفض” معاقبة الاتحاد.. والحائلي “لن يدافع” عَنّْ حمد الله

فجّر الإعلامي الرياضي صالح الطريقي مفاجأة كبيرة على قضية نادي النصر، ضد الاتحاد والنجم المغربي عبد الرزاق حمدالله، إثر قرارات لجنة الاحتراف السعودية.

وتقدم النصر بشكوى رسمية للجنة المهنية السعودية تضمنت “تسجيلات صوتية”. وفِيْه اتهم نادي الاتحاد وقادته بـ “التفاوض” مع الحمد الله، خلال الفترة المحمية من عقده مع قلعة العالم.

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من جهتها قررت “الاحتراف” حرمان الاتحاد من عقود “فترة قياسية”، مع ايقاف حمدالله ومدير النادي مشغل نادي السعيد “4 اشهر”، والمدير العام، حامد البلوي “6 أشهر”.

* مفاجآت فِيْ حالة الانتصار على الاتحاد والحمد لله

وكشف الطريقي، فِيْ تصريحات متلفزة، أن النصر والاتحاد “رفضا” التظلم من قرارات لجنة الاحتراف فِيْ قضية الحمد الله.

وأشار الصحفِيْ الرياضي إلَّى أن إدارة العميد برئاسة أنمار الهِيْلي تشعر بـ “ارتياح كبير” للعقوبات التي فرضت على النادي والثلاثي حمدالله والبلعاوي والسعيد. خاصة أنه كان من الممكن أن يكون أقوى بكثير.

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وأوضح الطريقي أن النصر من جانبه لا يسعى إلَّى زيادة عقوبة نادي الاتحاد. لأنه ليس من أهدافهم.

وأكد أن النصر كان يبحث منذ البداية عَنّْ قيمة “الشرط الجزائي” فِيْ عقد الحمد الله والبالغ قرابة 83 مليون ريال.

وأشار صالح الطريقي إلَّى أن الانتصار حقق هدفه. حيث حصلت على اعتراف من هِيْئة رسمية هِيْ لجنة المهنية السعودية بصحة “التسجيلات الصوتية”. الأمر الذي سيساعدك أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم “فِيْفا”، فِيْ الحصول على قيمة “شرط الجزاء”.