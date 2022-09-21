“النصر يريد نجم الاتحاد”.. عرض رسمي ضخم ورعب جماهِيْري كبير

يبدو أن النصر قد وضع نصب عينيه أحد أبرز نجوم فريق كرة القدم الأول فِيْ نادي الاتحاد. لينضم إليه فِيْ الفريق الأول لكرة القدم فِيْ الفترة المقبلة.

وتوترت العلاقة بين النصر والاتحاد بشكل رهِيْب فِيْ الأشهر الأخيرة بعد اتفاق النجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمدالله.

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حمدالله، 31 عامًا، لعب لصالح النصر من أغسطس 2022 إلَّى نوفمبر 2022، قبل أن ينتقل إلَّى الاتحاد فِيْ يناير 2022.

* عرض النصر للتعاقد مع حجازي

وفِيْ هذا السياق، كشفت الإعلامية الرياضية، منار شاهِيْن، أن النصر لديه رغبة قوية للغاية فِيْ التعاقد مع النجم المصري أحمد حجازي قلب دفاع فريق الاتحاد الكروي الأول.

وأشار شاهِيْن إلَّى أن إدارة النصرة، برئاسة مصالي المعمر، عرضت على النقابة، صيف 2022، عقدًا مع حجازي، مقابل نقل حمدالله إلَّى العميد، بنسبة 50٪ من رواتب النجمة المغربية.

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وتخشى جماهِيْر العميد من استمرار رغبة النصر فِيْ التعاقد مع المدافع المصري الذي اقترب من دخول الفترة الحرة من عقده.

يدخل حجازي الفترة المجانية لعقده مع الاتحاد، فِيْ يناير 2023، والتي تسمح له بالتوقيع مع أي فريق آخر ؛ مما يجعله هدفا عظيما للنصر. للإدراج الرسمي.