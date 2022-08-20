“النصر يزخر بالنجوم”.. تعليق مثير من الغامدي بعد ضم “غريب”

أعرب أحمد الغامدي، الرئيس التنفِيْذي لنادي النصر، عَنّْ سعادته بتعيين عبد الرحمن غريب، جناح الأهلي، خلال الصيف الحالي لميركاتو.

أكَمْل النجم عبد الرحمن غريب، 25 عاما، انتقاله من الأهلي إلَّى النصر، اليوم السبت، بعقد طويل يمتد لـ 4 سنوات، حتى صيف 2026.

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وكتب الغامدي عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين المصغر “تويتر” “نحن سعداء اليوم بإضافة لاعب دولي وموهبة كبيرة مثل عبد الرحمن غريب. ذلك الرجل”.

وأضاف “شكراً لرئيس مجلس الإدارة موصلي المعمر على جهده الكبير فِيْ إتمام الصفقة، وشكر مدير الاحتراف عبدالله التركي على عمله الرائع فِيْ إنهاء كل الأمور. ” المتعلقة بالصفقة.

النجم الدولي الشاب هُو أحد أبناء كاستيلو دي كوباس، الذين تخرجوا فِيْ مختلف الفئات العمرية، قبل أن يتم ترقيتهم إلَّى أول فريق كرة قدم، فِيْ عام 2022، حيث سجل 17 هدفًا وقدم 14 تمريرة أخرى، خلال 117 مباراة. .

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