النصر يزلزل الهلال ويختار “بديل” أبوبكر فِيْ الشتوية.. اسم أسطوري

وأثار النجم الكاميروني فنسنت أبو بكر قلب هجوم فريق النصر غضب جماهِيْر الفريق الأول لكرة القدم. بسبب حالته السيئة، فِيْ الموسم الرياضي الحالي 2022-2023.

وانضم أبو بكر إلَّى فريق نادي النصر لكرة القدم فِيْ صيف 2022 قادما من بشكتاش بعقد حتى 30 يونيو 2024.

اقرأ أيضا

“وقف حمدالله ضد النصر والاتحاد كلاسيك” التحكيم يقول كلمته

المعيوف يفاجئ رينارد .. “أول رد فعل لقرار إقصائه عَنّْ الأخضر”

فِيْ الموسم الرياضي الحالي 2022-2023، لم يسجل النجم الكاميروني العظيم أي هدف، فِيْ 4 مباريات رسمية، فِيْ مسابقة الدوري السعودي الروشن.

* “استبدال” فنسنت أبو بكر بنادي النصر

ومع استياء جماهِيْر النصر من اللاعب، ترددت أنباء قوية بأن إدارة نادي النصر تبحث عَنّْ مهاجم أجنبي كبير ؛ للانضمام إلَّى فريق كرة القدم الأول، خلال الشتاء المقبل ميركاتو، بدلا من أبو بكر.

أنظر أيضا

حمدالله يعد مفاجأة مثيرة لـ “المعمر” فِيْ النصر الاتحاد كلاسيك

سر القرار الصادم للفِيْفا قبل فوز الكلاسيكو والاتحاد

بالتزامن مع بحث إدارة الناصرة عَنّْ مهاجم أجنبي مرجعي، أعلن خوسيه فوينتس، رئيس نادي الأوروغواي الوطني، رحيل أسطورة بلاده، لويس سواريز، من فريق كرة القدم الأول، بعد نهاية الموسم. كأس العالم “الدوحة 2022”. “.

كشف فوينتيس، فِيْ تصريحات لـ “القناة 10 المحلية”، أن سواريز انضم إلَّى ناسيونال فِيْ غضون عقد قصير ؛ حتى تكون جاهزًا للمشاركة فِيْ كأس العالم.

ولم يحدد نجم ليفربول وبرشلونة السابق وجهته المقبلة بعد مغادرته العملاق الأوروغواياني ؛ وسط مطالب الجماهِيْر بالنصر. لتضمينه رسميًا.

واسم سواريز ليس غريبا على كرة القدم السعودية. وحاول الهلال ضمه إلَّى الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الشتوي الماضي، وفِيْ صيف هذا العام، لولا رفض العقود.