النصر يستعد لـ”خطف” صفقة الاتحاد الكبرى.. آل معمر يزلزل الميركاتو

يستعد مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة مصالي المعمر، لـ “اختطاف” إحدى صفقات الاتحاد الرئيسية، فِيْ ميركاتو الصيفِيْ الحالي، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

بدأ النصر الاستعداد للموسم الرياضي الجديد بـ “القوة” ؛ التعاقد مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا إضافة إلَّى الظهِيْر الأيسر الإيفواري جيزلان كونان.

اقرأ أيضا

النصر يفاجئ الاتحاد .. وقرار رسمي عاجل من “الفِيْفا” فِيْ قضية الحمد الله

“أوقفوا الهِيْلي وعاقبوا الاتحاد” الاحتراف يحل قضية الشراحيلي

بالإضافة إلَّى جارسيا وكونان، توصل مجلس الإدارة العالمي برئاسة موسالي المعمر إلَّى اتفاق نهائي مع حارس المرمى الكولومبي ديفِيْد أوسبينا. للانضمام إلَّى صفوف فريق كرة القدم الأول.

* معركة نجم الفِيْحاء أحمد بامسعود

وفِيْ هذا السياق اعلنت الاعلامية الرياضية عَنّْاد الرشيد رفض مجلس ادارة نادي الفِيْحاء العرض الاول من الاتحاد. للتعاقد مع الظهِيْر الأيسر أحمد بامسعود، فِيْ السوق الصيفِيْ الحالي.

وأشار الرشيد، فِيْ تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر”، إلَّى أن العميد أراد توقيع بامسعود رغم الإدراج الرسمي لزكريا هُوساوي الظهِيْر الأيسر للنادي الشاب.

وأوضح الإعلامي الرياضي أن إدارة الفِيْحاء ترى أن عرض نادي الاتحاد للتعاقد بظهِيْر أيسر للفريق الأول لكرة القدم لا يلبي الطموحات ولا يصل إلَّى المبلغ المحدد لإعارة اللاعب.

انظر أيضا | الهلال يعلن “3 قرارات تاريخية” تهز الانتصار فِيْ قضية كنو

وكشفت عَنّْاد الرشيد، استعداد نادي عزمي لتقديم عرض رسمي للفِيْحاء خلال الساعات القليلة المقبلة. لإبرام الصفقة لصالحك.

وآخر التسريبات تؤكد أن هذا النادي هُو العاصمة ؛ هذا هُو النصر، الذي يريد التعاقد مع ظهِيْر أيسر محلي، بعد التوقيع رسميًا على الإيفواري جيزلان كونان.

لكن … يمكن للشباب أن يكونوا كذلك ؛ وهُو النادي الذي كانت تغريدة الرشيد تشير إليه، خاصة فِيْ ظل غموض مستقبل ظهِيْره الأيسر عبدالله الشامخ، وعدم تجديد عقده حتى الآن.

أما الهلال فلا يزال موقفه من العقود الصيفِيْة غير معروف. بالنظر إلَّى قرار غرفة تسوية المنازعات “برفض” تسجيل الشركات الجديدة، وبانتظار القرار النهائي للاستئناف.