النصر “يطرد” 25 لاعبا.. ويكشف طلباته فِيْ قضية الاتحاد وحمد الله

يواصل نادي النصر الاستعدادات للموسم الجديد 2022-2023، بعد وداعا العام الرياضي الماضي، دون أي لقب محلي أو خارجي.

واستعد النصر للموسم الرياضي الجديد 2022-2023 بـ “القوة” ؛ حيث استأجر المدرب الفرنسي رودي جارسيا ؛ إدارة فريق كرة القدم الأول.

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بالإضافة إلَّى جارسيا، استأجرت إدارة النصرة برئاسة موصلي المعمر الحارس الكولومبي ديفِيْد أوسبينا والظهِيْر الأيسر الإيفواري جيسلان كونان.

* تم استبعاد 25 نجمة من ميدان النصر

وفِيْ هذا السياق، كشفت صحيفة “الرياضية” اليومية عَنّْ قرار جارسيا “استبعاد” 25 لاعباً من معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر “التحضيري” بإسبانيا.

وطالب المدرب الفرنسي مجلس إدارة نادي النصر بـ «التخلص» من هؤلاء اللاعبين. إما عَنّْ طريق القرض أو البيع النهائي، أو حتى التصفِيْة المالية ؛ لأن خدماتهم ليست ضرورية فِيْ الموسم الرياضي الجديد.

* قضية الانتصار على الاتحاد وعبدالرزاق حمدالله

على صعيد آخر، أعلن الإعلامي الرياضي هتان النجار، عَنّْ طلبات الانتصار من لجنة الاحتراف وشروط اللاعب، فِيْ قضيته ضد نادي الاتحاد والنجم المغربي عبد الرزاق حمدالله.

حمدالله (31 عاما) لعب فِيْ الفريق الأول لنادي النصر لكرة القدم، من أغسطس 2022 إلَّى نوفمبر 2022.

وخلال تلك الفترة سجل النجم المغربي الكبير 115 هدفا فِيْ 110 مباراة رسمية على أرضه وخارجها قبل أن يفسخ الدولي “عقده”. بحجة سلوكه المخل بالآداب.

وعقب انتهاء عقده، انضم عبد الرزاق حمدالله إلَّى فريق الاتحاد لكرة القدم الأول لنادي الاتحاد فِيْ يناير 2022، حيث سجل 13 هدفاً وحول آخر، خلال 15 مباراة رسمية حتى الآن.

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من جهته، رفع مجلس إدارة النصر قضيته ضد حمد الله والاتحاد، بتقديم تسجيلات صوتية لـ “الفِيْفا” ولجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بدعوى وجود “مؤامرة”. رحيل اللاعب عَنّْ العالم والانضمام إلَّى قلعة العميد.

وأوضح النجار، عبر إحدى المساحات على موقع التدوين المصغر “تويتر”، أن النصر طلب إيقاف حمدالله والمدير التنفِيْذي لنادي الاتحاد حامد البلعاوي. لمدة 6 أشهر بالإضافة إلَّى استلام تعويض مالي قدره مليون ريال.

الجدير بالذكر أن النجار رفض سابقًا طلب نادي النصر “إزالة” حمدالله، أو خصم نقاط من رصيد الاتحاد، مؤكدًا أن الإدارة العالمية لم تتهم اللاعب المغربي والعميد. من “التلاعب بنتائج المباريات”.