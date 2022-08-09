النصر يطلب حمد الله رسميا.. والاتحاد “يعرض” المولد على آل معمر

كشفت “اتفاقية تبادل تاريخية بين النصر والاتحاد”، تسريب “تحقيقات” أجرتها لجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم، فِيْ قضية اللاعب المغربي الدولي والنجم الكبير عبدالرزاق حمدالله.

وأعلنت لجنة الاحتراف السعودية فِيْ وقت سابق، حرمان الاتحاد من عقود “لفترة قياسية” مع وقف الحمدالله لـ “4 أشهر”. اتهم بالتفاوض خلال الفترة المحمية لعقد اللاعب مع الفريق الكروي الأول لنادي النصر.

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لعب النجم المغربي فِيْ صفوف القلعة العالمية من أغسطس 2022 إلَّى نوفمبر 2022، قبل أن ينتقل إلَّى العميد، فِيْ الشتاء الماضي ميركاتو “يناير 2022”.

* المعاملة بالمثل بين النصر والاتحاد

وفِيْ هذا السياق، أظهرت التسريبات أن بعض العملاء اقترحوا على إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الهِيْلي، الاستغناء عَنّْ فهد المولد ظهِيْر فريق النصر الأول لكرة القدم، للتغير إلَّى. عقد مع حمدالله.

وأوضحت تسريبات أن إدارة الهِيْلي رحبت بـ “الصفقة”، لكن مجلس النصر برئاسة مصالي المعمر تجاهل الرد على العرض.

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ونفت “الاتحاد” -حسب التسريبات- تحريض النجم المغربي على “مغادرة” النصر مثل إدارة معمر. هِيْ التي طلبت من اللاعب إحضار عروضها الرسمية، صيف 2022.

وأشار العميد إلَّى أن عبدالرزاق حمدالله قدم عرضاً رسمياً من نادي النصر الإماراتي، لكن إدارة معمر عاملته بـ “تهُوّر كبير”. وظهر ذلك فِيْ رسائل اللاعب مع مدير عام النادي أحمد الغامدي.