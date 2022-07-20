النصر يعلن رحيل لاعبه

أعلن مجلس إدارة نادي النصر السعودي، خروج لاعب كرة القدم من صفوف الفريق الأول لكأس العالم خلال التوقيع الصيفي الجاري.

وكتب نادي النصر السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” “أسامة الخلف ينتقل لنادي الفيحاء بشكل دائم”.

يمكن للنصر تأكيد انضمام أسامة الخلف تضمين التغريدة في نقل دائم.

أتمنى لك التوفيق 🙏 pic.twitter.com/kUPWt0jpHg

– النصر (AlNassrFC_EN) 20 يوليو 2022

انضم أسامة الخلف إلى صفوف فريق النصر، عام 2022، من نادي الحزم، بعقد يمتد حتى عام 2024.

وانضم أسامة الخلف إلى فريق الطائي الموسم الماضي على سبيل الإعارة لموسم 2022/22.

وفي السياق ذاته، أعلن مجلس إدارة نادي الفيحاء برئاسة الأستاذ عبد الله بن أحمد أبانمي، التعاقد مع الظهير الأيمن أسامة الخلف، لمدة موسمين في صفقة انتقال نهائية. من نادي النصر.

من جهته علق أسامة جلال على انتقاله للفيحاء، واعدا الجماهير بالعمل الجاد ومضاعفة الجهد وتقديم أفضل المستويات.

📝 | 🧡 #استثنائي إنهاء إجراءات التعاقد مع النقيب أسامة الخلف للموسمين المقبلين.https//t.co/SNtLwdqdtZ# فيحاء # مع_فيحة pic.twitter.com/dNJsLNIVbS

– نادي الفيحاء السعودي (Alfaihaclub) 20 يوليو 2022