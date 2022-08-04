النصر يفاجئ الهلال.. عرض جديد إلَّى رونالدو بـ”إغراءات مونديالية”

لا يزال انتقال الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد “المحتمل” إلَّى الملاعب السعودية، يثير الكثير من الحبر فِيْ وسائل الإعلام المحلية والدولية.

فِيْ وقت سابق، أعلنت CNN فِيْ البرتغال أن نادٍ سعودي عرض 300 مليون يورو (1،000 مليون و 130 مليون ريال). للتعاقد مع رونالدو، فِيْ السوق الصيفِيْ الحالي.

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ولم تكشف الشبكة عَنّْ اسم النادي السعودي الذي قدم العرض المغري للأسطورة البرتغالية، لكن بعد ذلك ظهرت أخبار كثيرة ؛ للتأكيد على أنه الهلال خاصة مع احتمال رفع عقوبة حرمانه من التعاقدات هذا الصيف.

* عرض سعودي جديد لكريستيانو رونالدو

من جهتها، كشفت قناة CBS Sports عَنّْ حصول رونالدو على عرض سعودي جديد، بعد أن رفض العرض الأول، مفضلاً البقاء فِيْ الملاعب الأوروبية.

وأشارت القناة إلَّى أن العرض السعودي الجديد، بنفس القيمة الاقتصادية ؛ لكنها تتضمن امتيازًا جديدًا ؛ وسيبقى اللاعب فِيْ الملاعب الأوروبية حتى نهائيات كأس العالم 2022 المقرر إقامتها فِيْ الدوحة بقطر خلال شهري نوفمبر وديسمبر القادمين.

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وأوضح أن النادي السعودي عرض على كريستيانو الانضمام لصفوفه بعد المونديال. ما الذي يمكن أن يغري الأسطورة البرتغالية ويجعله يغير رأيه.

أثارت القناة العالمية الجدل. الإعلان عَنّْ اهتمام ناديين سعوديين وليس واحد فقط بالتعاقد مع رونالدو.

على الرغم من عدم ذكر اسم النادي السعودي الثاني ؛ لكنه يأمل بالنصر رغم نفِيْ رئيسه الفنان المعمر.