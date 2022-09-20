النصر يفجر مفاجأة لـ”الهلال”.. حَقيْقَة الاتفاق مع البليهِيْ

رد النصر على خبر توقيع النجم الدولي علي البلاحي قلب دفاع الفريق الأول لنادي الهلال، الصيف المقبل.

وينهِيْ البلاحي عقده مع الفريق الكروي الأول لنادي الهلال فِيْ صيف 2023. وسط ضمانات برفضها التجديد ؛ لموسم رياضي آخر بـ 4.5 مليون ريال.

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ترددت أنباء قوية عَنّْ جلسة بين مسئولي نادي النصر ونجم الهلال الدولي .. للحديث عَنّْ ضمه إلَّى فريق كرة القدم الأول بشكل رسمي.

* حَقيْقَة انتقال علي البليحي إلَّى النصر

وفِيْ هذا السياق، كشف عماد صالح بن خزيم، المقرب من بيت النصراوي، عَنّْ انتقال علي البلاحي إلَّى قلعة العلم، بعد رحيل زعيم الهلالي.

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نفى ابن خزيم، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين “تويتر”، وجود أي فكر أو رغبة من مجلس إدارة النصر برئاسة مصل معمر لتوظيف البليحي.

وكتب ابن خزيم ب “الحرف الواحد” عَنّْ انتقال اللاعب إلَّى قلعة العالم “النصر لا يريده .. سلامات”.

يشار إلَّى أن الوكيل التجاري للبليحي، رافع الشهراني، أكد أن نجم الفريق الكروي الأول لنادي الهلال لم يتفاوض، ولا اتفاقه مع النصر ولا مع أي فريق آخر.