النصر يفوز على توريمولينوس الإسباني ويستقبل هدفا عكسيا

حقق فريق نادي النصر الأول لكرة القدم فوزا ثمينا على نظيره الإسباني توريمولينوس بهدفِيْن مقابل هدف واحد، ضمن المعسكر التحضيري العالمي للموسم الجديد.

وافتتح فريق النصر أهداف المباراة، بتمريرة سحرية من سامي الناجي، إلَّى المهاجم الكاميروني فنسنت أبو بكر، الذي راوغ المدافع الإسباني من توريمولينوس وسدد تسديدة منخفضة على يسار الحارس.

وضاعف النصر النتيجة بهدف ثان من البرازيلي أندرسون تاليسكا الذي وجد الكرة أمامه بعد تسديدة قوية من الكاميروني أبو بكر ارتدت من الحارس.

وسجل النصر هدفا معاكسا عَنّْ طريق المدافع علي لقمي الذي حاول إبعاد الكرة لكن وليد عبد الله سجل.

وبهذه النتيجة، تمكن الفريق الأول لنادي النصر، تحت إشراف المدرب الفرنسي رودي جارسيا، من استكَمْال رابع مباراة ودية له بفوزه على توريمولينوس الإسباني بهدفِيْن مقابل هدف واحد.

وكان النصر قد بدأ معسكره فِيْ مدينة ماريبا، بالتعادل مع لاس بالماس الإسباني بهدفِيْن لنفسه، ووقع كلا الهدفِيْن حمد المنصور وفِيْنسنت أبو بكر، ثم فاز النصر بالهدف الثاني. مباراة ودية، على ريال سرقسطة الإسباني، بهدفِيْن مقابل هدف واحد، وأحرز سامي الناجي ثنائية العالم، كَمْا فاز نظيره الإسباني ملقة 2-0، فِيْ المباراة التجريبية الثالثة للفريق.