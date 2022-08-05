النصر يفوز مجددا بـ”أموال حمد الله أم إيقاف البلطان”.. قرار صاعق

يبدو أن المجتمع الرياضي السعودي سيشهد الساعات الحارة المقبلة. فِيْ إحدى القضايا التي شغلت الرأي العام.

تشهد الرياضة السعودية حاليا العديد من الصراعات بين الأندية الكبرى. أبرزها حالة الانتصار على الاتحاد. بتهمة تحريض النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله.

اقرأ أيضا

الفِيْفا يفاجئ الاتحاد .. وحَقيْقَة أن “زيادة” أوقف حمدالله لمدة 10 أشهر

حمدالله يوجه 3 رسائل “قاسية” للنصر بعد اعتقاله

مشاهد مروعة | الهلال يخسر 10 نجوم ويصيح لن نتنافس بالنصر

أيضا … فوز النصر فِيْ دعوى قضائية ضد نادي الهلال ؛ فِيْ إطار تجديد عقد محمد كنو، رغم توقيعه مع العلمي، إضافة إلَّى قتال الشباب والاتحاد ضد اللاعب أحمد الشراحيلي.

* قرار جديد يتوقع أن يهز الشارع السعودي

وفِيْ هذا السياق، كشف الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل، أن الجهات المختصة اتخذت “قرارا صادمًا” جديدًا، وسيتم الإعلان عَنّْه رسميًا خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقال الموريسل فِيْ تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر” “القرار سيضعف مكانة من يحبون الأسماء ويزيد من قوة مكانة محبي الكيان”.

أنظر أيضا

النصر يقترب من صفقة أمريكية كبرى. “مفاجأة ميركاتو”

صدمة فِيْ النصر .. السويلم “ساعد” الحمد الله على الانتقال إلَّى الاتحاد

وربط أنصار تغريدة الإعلام الرياضي المثيرة للجدل بقضية الانتصار الدولي على النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله، حيث يطالب بقيمة الشرط الجزائي فِيْ العقد.

فِيْما “ربط” آخرون بين تغريدة الموريسل وشكوى النصر ضد رئيس نادي الشباب خالد البلطان. بتهمة الاعتداء على الكيان العالمي، فِيْ إحدى المقابلات التلفزيونية، قد يتم القبض عليه نتيجة لذلك.