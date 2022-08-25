النصر يقترب من تجديد عقد عبد المجيد الصليهم

ويسعى مجلس إدارة نادي النصر برئاسة مصالي المعمر إلَّى مواصلة تعزيز الفريق وفرض الاستقرار الفني والإداري على الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد من دوري روشان للمحترفِيْن “2022-2023”.

أجرى النصر تغييرات كبيرة فِيْ صفوفه استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2022-2023. حيث وقع 4 اتفاقيات رسمية حتى الآن ؛ وهم “حارس المرمى الكولومبي ديفِيْد أوسبينا والجناح الإيفواري جيزلان كونان ولاعب الوسط البرازيلي لويس جوستافو والجناح المهاجم عبد الرحمن غريب”.

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– تجديد عقد الزواج.

كشف المصدر الإعلامي عبد العزيز العصيمي، أن إدارة نادي النصر ترغب فِيْ تجديد عقد لاعب خط وسط الفريق الأول عبد المجيد الصليهم، لزيادة الاستقرار داخل الفريق.

ينتهِيْ عقد الصالحيم مع النصر نهاية الموسم المقبل 2022-2023، وله الحق فِيْ التوقيع مع أي نادٍ فِيْ يناير المقبل دون الرجوع إلَّى إدارة النصر.

وكتب العصيمي عبر حسابه الشخصي على تويتر خاص، سعيًا لإدارة العالم للحفاظ على النجوم، يفتح العالم الملف لتجديد عقد النقيب عبد المجيد السليم.

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