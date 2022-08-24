النصر يقترب من صفقة عالمية كبرى.. “آل معمر يتحرك”

يقترب مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة مصالي المعمر، من إبرام اتفاقية عالمية مهمة، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

أجرى النصر تغييرات كبيرة فِيْ صفوفه استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2022-2023. حيث وقع 4 اتفاقيات رسمية حتى الآن ؛ وهم “حارس المرمى الكولومبي ديفِيْد أوسبينا والجناح الإيفواري جيزلان كونان ولاعب الوسط البرازيلي لويس جوستافو والجناح المهاجم عبد الرحمن غريب”.

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بالإضافة إلَّى هذه الاتفاقيات، تتفاوض إدارة النصرة برئاسة مصالي المعمر مع مختلف الأسماء المحلية والأجنبية. أن تكون ضمن فريق كرة القدم الأول.

* تقترب فِيْكتوريا من “إدراج” جون بروكس

على هذه الخلفِيْة، أعلن الصحفِيْ الرياضي طارق سعد أن المدافع الأمريكي جون بروكس يقترب من الانضمام إلَّى النصر فِيْ صفقة انتقال مجانية.

انتهى عقد بروكس مع فريق كرة القدم الأول لفريق فولفسبورج الألماني فِيْ 1 يوليو 2022 ؛ منذ ذلك الحين، لم يوقع مع أي فريق آخر.

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وكشف سعد، عبر حسابه بموقع التدوين الصغير “تويتر”، أن مسؤولين عالميين كثفوا مفاوضاتهم مع المدافع الأمريكي، خلال الساعات الماضية، بعد فشل الاتفاق مع البلجيكي جيسون دينير.

جدير بالذكر أن النصر توصل إلَّى اتفاق مع المدافع دنير قبل أن تسقط الصفقة فِيْ اللحظة الأخيرة. بسبب شروط “فسخ العقد” التي أراد اللاعب إطلاقها.